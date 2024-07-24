凱米颱風挾豪雨來襲　賴清德：土石流潛勢區、低窪區預先撤離

▲凱米颱風來襲，賴清德、卓榮泰、劉世芳出席災變中心工作會議。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

凱米颱風來襲，24日台灣本島全放颱風假。總統賴清德上午視導中央災害應變中心，特別提醒全國土石流的潛勢地區，應該撤離的民眾應該都要儘速撤離，尤其是洗腎、心臟病或其他慢性病患者要特別注意；此外，南部地區適逢漲潮，低窪地區也應該要用更嚴格的標準預先撤離。他也再次提醒，颱風期間非必要不要出門，全體防救災工作同仁也要注意安全。

賴清德聽完各任務編組的簡報後表示，凱米颱風是今年第一個進入台灣的颱風，非常感謝劉世芳部長跟地方首長，在第一時間依法迅速開設應變指揮中心，都是以最嚴格態度面對這次颱風，都是一級開設，行政院卓院長昨天還特別到應變中心，跟7個縣市長代表做視訊對話，相信這對地方的鼓勵應該有很大的作用。

「剛剛聽到各組報告，可以感受到也可以非常明顯看得到大家的努力跟用心。」賴清德說，不管是救災人員，機器設備都已經到位，而且也不管是水利、電力還有電信，包括交通，甚至農產糧食都整備完畢，應該有的每個防災策略看起來也都有注意到，「非常謝謝大家，希望經由大家共同努力，將這次災害降到最低」。

而賴清德也再次提醒，第一，因為0403地震造成更容易發生土石流，所以希望應變中心能跟地方應變中心共同合作，在全國土石流的潛勢地區，應該撤離的民眾應該都要儘速撤離，避免因為0403地震後再加上龐大的雨量造成土石流發生，特別是在潛勢地區有慢性病的，不管是洗腎、心臟病或是其他慢性病患者尤其要特別注意。

▲凱米颱風外圍環流尾流區將與西南氣流幅合，形成極旺盛雨帶。（圖／鄭明典臉書）

第二，賴清德提到，剛剛看到在南部地區適逢漲潮，這次颱風雨量很大，加上漲潮，在這種狀況下，低窪地區也要非常關注。除了已經整備的抽水站、抽水機然後人員要到齊外，也應該要用更嚴格標準預先撤離。

賴清德也特別提醒，因為這次颱風雨量大，水庫管理單位要特別小心，應該要預先放水就應該要放，預防性的水庫放水。他說，一年到頭常常經歷旱災的情況，對水資源非常珍惜，所以在面臨這情況的時候，也許會基於珍惜水資源的立場態度會相對保守，「但是現在氣象署的氣象預測應該都非常精準，剛剛看到幾個水庫都有預防性的放水動作，再檢討一下，有沒有其他水庫也需要」，否則雨量加上洩洪後，那個水量會非常大，會造成很大傷害。

另外，賴清德特別表示，颱風雨量最大的時候，剛好是今天晚上一直到明天清晨這段期間，「所以我希望，放假應該有放到晚上吧？因為有時候地方政府下達的命令，放假是白天，但是我們要cover到晚上，因為晚上也有上課上班」，這點請留意一下，看有沒有地方政府有漏掉。

最後，賴清德表示，全國父老鄉親在颱風期間，非必要不要出門，尤其不能到危險地方，這樣的話相信整個防救災會更加順利；也希望全體不管中央地方，參與防救災工作的同仁也要注意安全，安全第一。

▲中颱凱米今日風力預測。（圖／氣象署提供）