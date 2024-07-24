北韓今晨空飄「垃圾氣球」　墜落至南韓總統辦公室

▲北韓24日上午空飄垃圾氣球，氣球隨著西風飄浮至京畿道北部，甚至墜落在首爾市龍山區的總統辦公室。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

面對北韓（朝鮮）從今年5月底多次施放穢物氣球，南韓本月21日終於決定全面開啟西、中、東部戰線上的40座擴音設備（固定式24座、移動式16座），向北韓邊境部隊和民眾實施「心戰廣播」。然而，北韓依舊於今（24）日上午向南韓施放垃圾氣球，氣球甚至墜落至南韓總統辦公室。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部表示，北韓於24日上午向南韓空飄垃圾氣球，這些氣球隨著西風吹拂飄向南韓京畿道北部，其中還有部分垃圾氣球墜落至位於首爾特別市龍山區的南韓總統辦公室、國防部，目前總統辦公室警護處正和軍方針對氣球全面監控中。

南韓總統辦公室警護處透露，目前這些墜落至地面的氣球已由軍方回收，從生化小組的鑑識結果來看，目前沒有發現任何危險性或具汙染的物體。

南韓國防部長申源湜在首爾接受日媒《讀賣新聞》專訪時分析，隨著南韓境內脫北者公民團體不斷向北韓空飄含有反體制傳單的大型氣球，在北韓最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正兩度發表聲明強烈警告後，北韓可能會採取「特殊手段」，即擊落往北韓方面空飄的氣球，或是對準空飄氣球的南韓地區直接砲擊。