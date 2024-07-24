沖繩石垣島進入暴風範圍！凱米颱風橫掃屋頂被吹翻　140航班停飛

記者張方瑀／綜合報導

凱米颱風今（24日）上午11時升級為強烈颱風，目前位於宜蘭東南方約150公里處，日本的石垣島正處於暴風區域，當地颳起強風，有屋頂被吹翻，所幸未造成人員傷亡。另外，石垣島周圍船班全數取消，還有140多個航班停飛，預計有1萬人受到影響。

根據TBS報導，目前沖繩縣石垣島正進入風速每秒25公尺以上的暴風區，到24日深夜為止是風雨高峰期，猛烈風勢可能會造成建物倒塌，加上颱風移動速度緩慢，降雨量也會增強，特別是在八重山和宮古島地區，有可能會出現線狀降雨帶。另外在距離台灣僅111公里的與那國島，也開始出現強風豪雨。

TBS指出，石垣島從23日開始發出暴風警報，當地強風劇烈，連接石垣島和周邊離島的船班已全數取消，另外還有140多個航班停飛，約有1萬人受到影響，預計影響將持續到25日。

目前石垣島當地市政單位、郵局和商店都已停止營業，市區相當冷清，而當地已出現屋頂被吹落的零星災情，但幸未造成任何人員傷亡。