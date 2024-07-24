日本溫泉設施「高級蓮蓬頭」被遊客換成便宜貨　連這些東西也被偷

▲日本新潟縣三條市一家溫泉設施近日發現高級蓮蓬頭被偷換成便宜貨的事件。（示意圖，photoAC）



圖文／鏡週刊

連這也要偷！日本新潟縣三條市一家溫泉設施近日發現高級蓮蓬頭被偷換成便宜貨的事件，店家已報警處理，目前警方正以盜竊案件調查中。

三條市一家溫泉設施「いい湯らてい 」本月19日在社群發布公告，內容指出近日發現蓮蓬頭被偷事件，由於館內物品的盜竊行為屬於犯罪，呼籲客人務必停止這種行為，館方將嚴肅處理此類事件。

此外，公告中還指出，館方還發現洗髮精、沐浴露和化妝水等物品也疑似遭偷竊。由於少數人的不當行為，可能會導致館方無法繼續提供這些服務，像是先前因盜竊行為頻繁，館方已停止提供棕色梳子。

根據日本媒體報導，被偷走的蓮蓬頭一個要價3萬日圓（約新台幣6310元），可進行4段水流調節，館內26個淋浴間中安裝了6個這款蓮蓬頭。館方發現有高級的蓮蓬頭被更換成一般普通的蓮蓬頭，而被偷的蓮蓬頭原本是被安裝在比較隱蔽的淋浴間內，因此已將這些蓮蓬頭移至浴池等較為顯眼的位置。

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