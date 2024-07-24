凱米強襲！　 沖繩「暴潮警告」

▲沖繩正逢大潮，當局呼籲民眾嚴防淹水及土石流。（圖／翻攝日本氣象協會）



記者張靖榕／綜合外電報導

颱風「凱米」逼近，日本沖繩先島諸島可能出現線狀降水帶並導致強降雨，氣象廳已呼籲民眾應嚴防土石流、低窪地區積水及河川氾濫等災害。

日本《NHK》報導，沖繩縣先島諸島受颱風逼近影響，預計今 （24日）夜晚出現線狀降水帶，導致持續強降雨，災害風險急劇上升。至25日早晨24小時內，沖繩縣局部降雨量預計達250毫米。氣象廳呼籲民眾嚴防土石流、低窪地區積水、河川暴漲，同時注意雷擊、龍捲風等強烈突風的危險。

根據日本氣象廳資料，凱米於今日早上5時位於沖繩縣西表島南南西約140公里的海面上，以每小時約20公里的速度向西北移動。其中心氣壓為950百帕，中心附近最大風速達每秒45米，最大瞬間風速達每秒60米，中心半徑110公里範圍內風速超過每秒25米。

目前沖繩縣各地風勢加強，石垣市登野城在凌晨0時12分錄得28.6米每秒的最大瞬間風速，宮古島市平良在凌晨1時58分錄得26.7米每秒，西表島上原在凌晨4時42分錄得26.6米每秒。颱風將進一步逼近先島諸島，預計宮古島和石垣島地區最接近時間為今日中午前後，與那國島地區則為今日下午。

沖繩縣內將迎來強降雨，預計至25日上午24小時內，八重山地區降雨量可達250毫米，宮古島地區200毫米，沖繩本島150毫米。氣象廳警告，八重山和宮古島地區可能在今晚出現線狀降水帶，局部降雨量將進一步增加，災害風險急劇升高。

此外，現時正值大潮，潮位較高，加上颱風引發的高潮和巨浪，潮位可能進一步升高。氣象台強烈呼籲民眾對暴風、高波、高潮引起的淹水、土石流、低窪地區積水及河川暴漲氾濫保持高度警戒。