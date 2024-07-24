巴黎奧運「2大性感女神」起底！　超甜笑容+火辣身材美照曝

▲施密特再度獲得奧運門票。（圖／翻攝自Instagram）

記者王佩翊／編譯

德國田徑好手施密特（Alica Schmidt）有「世界上最性感運動員」的稱號，儘管上屆東奧作為候補選手最終未能上場，但她今年也將再戰巴黎。而另一名同樣因為姣好外貌備受關注的則是來自荷蘭的克拉佛（Lieke Klaver），儘管她沒有TikTok帳號，但是仍在TikTok上爆紅。

▲施密特雖作為替補選手出席東奧，但最終未能上場。（圖／翻攝自Instagram）



25歲的施密特將代表德國參加巴黎奧運，上一次她作為東奧候補選手，並未成功參賽，但是仍因為甜美笑容與性感身材，在網路上爆紅，引發關注。她在Instagram上擁有514萬名粉絲，在TikTok也有200萬名粉絲。而這次將是她第2次挑戰奧運。

施密特擁有火辣身材和模特兒般精緻面孔，過去被澳洲雜誌《Busted Coverage》評為「全球最性感運動員」。她曾在2017年為德國奪得U20歐洲錦標賽女子接力賽亞軍，2019年再奪U23歐錦賽銅牌。

▲克拉佛成為新奧運女神。（圖／翻攝自Instagram，下同）

同樣是25歲的荷蘭女將克拉佛則是新一代TikTok女神，她在東奧就曾經代表國家出賽，當時就驚豔全場，獲得關注。儘管她沒有TikTok帳號，但是與她相關的影片都在TikTok上獲得大量點閱，如今Instagram也有近80萬粉絲追蹤。