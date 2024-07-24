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又是防性愛床？奧運選手村採用「回收紙板床」　跳水王子實測開箱

英國跳水王子湯姆戴利為大家實測本屆奧運選手村的紙板床牢不牢固。（翻攝自Instagram @tomdaley）

▲英國跳水王子湯姆戴利為大家實測本屆奧運選手村的紙板床牢不牢固。（翻攝自Instagram @tomdaley）

圖文／鏡週刊

巴黎奧運即將展開，各國好手陸續入住選手村，公開揭曉本屆選手村的裝潢配置。響應環保，本屆選手村採用的同樣也是「回收紙箱」製成的紙板床架。第5度參加奧運的英國跳水金牌湯姆戴立（Tom Daley）特別拍了影片為大家實測，紙板床到底牢不牢固。

2021年的東京奧運首度採用紙板製成的床架，據稱承重上限為200公斤，當時被外界解讀，這是因為在新冠疫情之後，為了防止「人與人的連結」才選用的「防性愛床」。當時就有運動員們親自測試紙板床的承重能力，以色列棒球選手找來8、9個隊員同時站上床，床板才終於出現明顯下塌，但不影響主要支架。

近日各國運動員陸續入住巴黎奧運選手村，本屆同樣也採用紙板床。30歲的「跳水王子」湯姆戴利上屆奧運曾幫大家開箱「選手村保險套」，22日他發布新的開箱影片表示，還是很多人在討論選手村的紙板床，因此他要為大家來測試看看今年的紙板床是否也一樣堅固。

又是防性愛床？巴黎奧運選手村採用「回收紙板床」　跳水王子為你實測開箱

▲本屆奧運同樣採用紙板床，湯姆為大家實測堅固程度。（翻攝自Instagram @tomdaley）

湯姆戴利分享，紙板床的床架看起來就像厚紙板摺成的箱子，上方放了單人床墊。接著他親自跳上床，雙腳在床上不停踩踏，並雙腳躍起連跳幾下，床板仍聞風不動，實測證明床板的堅固程度。

湯姆測試床板的俏皮動作立刻引起粉絲們的熱烈討論，眾人大讚可愛又撩人。第5度代表英國征戰奧運跳水項目的他，上一屆因為在場邊「打毛線」掀起話題，再度收穫不少粉絲，本來打算上屆奪金後，以年齡為由不再參加奧運，但後來轉念的原因，據說是聽到兒子撒嬌說「我想看爸爸在奧運跳水」，才決定出戰巴黎奧運。

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