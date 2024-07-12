重申懲戒不針對廣大台灣同胞　國台辦籲：以實際行動與台獨劃清界線

▲ 大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸日前出台懲戒「台獨」頑固份子司法文件， 民進黨指出對台灣不具任何管轄權或法律效力，甚至批評對岸無權「懲戒」民主台灣。對此，大陸國台辦今（12）日晚間發出近2千字回應反擊，呼籲台灣民眾以實際行動與「台獨」頑固分子劃清界限，並且重申該司法文件是針對極少數台獨份子，民進黨歪曲造謠，製造恐慌，把台灣民眾當「台獨」墊背。

大陸國台辦發言人陳斌華指出，「當前台海形勢複雜嚴峻。民進黨當局頑固推動『台獨』分裂路線，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，持續勾連外部勢力謀『獨』挑釁，是導致台海兵凶戰危、社會撕裂對立、民眾利益受損的禍根亂源。」

陳斌華說，依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪，是捍衛國家主權、統一和領土完整的應有之義，也是維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益的正義之舉，符合世界各國通行做法，合情合理合法。並且列出三大要點，再次說明該司法文件認定犯罪細節。

一、刑事懲治措施只針對極少數「台獨」頑固分子。《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》從標題到正文都清晰指明，刑事懲治措施只針對極少數涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固份子，及其實施的分裂國家、煽動分裂國家犯罪行為.分裂國家罪包括4項具體情形：

一是發起、建立「台獨」分裂組織，策劃、制定「台獨」分裂行動綱領、計劃、方案，指揮「台獨」分裂組織成員或者其他人員實施分裂國家、破壞國家統一活動的。

二是通過制定、修改、解釋、廢止台灣地區有關規定或者「公民投票」等方式，圖謀改變台灣是中國一部分的法律地位的。

三是通過推動台灣加入僅限主權國家參加的國際組織或者對外進行官方往來、軍事聯繫等方式，圖謀在國際社會製造「兩個中國」、「一中一台」、「台灣獨立」。

四是利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實，或者打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員的。

二、刑事懲治措施不針對廣大台灣同胞這份司法文件嚴格依法制定，懲治對象精準，不針對、不涉及廣大台灣同胞。台灣任何政黨、團體、人員，只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人、一家人，與大陸交流交往都不存在障礙。

陳斌華說，對於那些曾經誤入「台獨」歧途，但立場已經發生明顯積極轉變的人員，只要不再實施「台獨」分裂活動，切實採取措施減輕、消除危害後果，可以依法不追究部分甚至全部刑事責任。

三、廣大台灣同胞以實際行動與「台獨」頑固分子劃清界限。民進黨和一些「台獨」政客懾於司法文件的巨大壓力，惡意製造信息繭房，故意將廣大台灣同胞與極少數「台獨」頑固份子混為一談，企圖通過抹黑司法文件，煽動兩岸對立，阻礙兩岸交流，拉廣大民眾為「台獨」墊背，嚴重侵害廣大台灣同胞正當權益。

陳斌華表示，事實證明，已經有越來越多的台灣民眾看穿看透民進黨的險惡用心，不受欺騙、裹挾、恐嚇，以各種方式明確表示不願「被台獨」，以實際行動與「台獨」頑固份子劃清界限。「近期兩岸各領域交流精彩紛呈、高潮迭起，是對民進黨當局抹黑污蔑的最有力回擊。」

陳斌華稱，大陸方面依法精準懲治極少「台獨」頑固份子，恰恰體現對廣大台灣同胞的真誠關愛，體現了維護台海和平穩定、保障同胞利益福社的責任擔當。廣大台商台胞是兩岸交流合作的親歷者、受益者，對大陸發展進步和兩岸關係前景感受最真切、最有發言權。

最後，陳斌華指出，隨著加快構建新發展格局、穩步推動高質量發展、培育壯大新質生產力，大陸經濟將持續展現巨大活力潛力與光明前景，完全能夠為深化兩岸融合發展、造福廣大台灣同胞提供更強勁動力，開闢更廣闊空間。我們將一如既往熱忱歡迎和支持廣大台灣同胞通過各種形式參與兩岸交流合作，增進對大陸的認識瞭解，成為中國式現代化的見證者、建設者和獲益者，與大陸同胞攜手共創兩岸關係和平發展、中華民族偉大復的美好未來。