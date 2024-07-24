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快訊／凱米來襲！蘇花路廊蘇澳至崇德路段　8時起全面封閉

▲凱米颱風侵台，蘇花路廊8時封閉禁止進入。（圖／記者游芳男攝）

▲凱米颱風侵台，蘇花路廊8時封閉禁止進入。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

凱米颱風侵台，公路局為維護用路人車安全，蘇花路廊蘇澳(台9線104K+130)至崇德(台9線165K+700)及台9丁線蘇澳至和仁路段，於今(24)日6時實施預警性道路封閉「只出不進」，8時封閉禁止進入，後續將視颱風影響程度及道路狀況，另行公告恢復通行時間。

公路局東區養護工程分局依據最新中央氣象署情資，凱米颱風7級暴風半徑今（24）日已提前觸碰蘇花路廊，預判將由宜蘭花蓮二縣交界附近登陸，今(24)日至25日蘇花路廊將有強陣風及較劇烈雨勢，公路局東區養護工程分局南澳工務已於昨(23)日預先於蘇花路廊沿線進駐搶災機具及警戒人員待命。

另，考量蘇花路廊風雨加劇，山區道路致災風險潛勢提高，為維護用路人車安全，蘇花路廊蘇澳(台9線104K+130)至崇德(台9線165K+700)及台9丁線蘇澳至和仁路段，於今(24)日6時實施預警性道路封閉「只出不進」，8時封閉禁止進入，後續將視颱風影響程度及道路狀況，另行公告恢復通行時間。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。

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