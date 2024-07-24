快訊／日宣布凱米成「強烈颱風」　氣象署說話了

▲凱米最新觀測衛星雲圖。（圖／日本氣象廳）



記者陳俊宏／台北報導

中度颱風凱米進逼台灣，日本氣象廳最新一報顯示，凱米增強為「強烈颱風」。對此，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，兩者定義不同。

日本氣象廳觀測，凱米今早7時近中心最大風速每秒45公尺。而根據日本定義，「強烈颱風」標準為「最大風速大於等於44m/s、小於54m/s」。

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▲▼最新颱風路徑及預報圖。（圖／氣象署）



對此，黃恩鴻接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，氣象署和日本氣象廳對「強烈颱風」的定義不同，台灣是近中心最大風速每秒51公尺以上，而現在台日都觀測凱米近中心最大風速為45公尺。

黃恩鴻說，評估凱米還會增強，可能來到中颱上限、近中心最大風速每秒48公尺。至於是否可能碰到強颱門檻，他認為，增強幅度滿有限，因離陸地很近，經過台灣就會開始減弱。

氣象署觀測，颱風今早8時中心位置在宜蘭的東南方約210公里之處，以每小時9轉14公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風，其暴風圈已進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖構成威脅，各地風雨逐漸增強，預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢。