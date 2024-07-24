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凱米撲台「交通異動懶人包」！長榮105航班異動　7公路預警封閉

▲長榮航空。（圖／長榮航提供）

▲長榮航空今明兩天有105班取消或改時。（示意圖／長榮航提供）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風威脅，今（24日）中午前台鐵全線對號列車停駛，西部和花東間區間車視風雨機動行駛；高鐵今正常行駛；台9線蘇澳到崇德等7公路今預警封閉。長榮航空今明有105班取消或改時。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

台鐵

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今天中午12時前，西部幹線、東部幹線、南迴線對號列車全線停駛；東部區間車樹林到花蓮間停駛，西部區間車、花蓮到台東間區間車正常行駛並視風雨情況機動調整，南迴線區間車停駛。旅客未乘車車票可於1年內退票免手續費。

台鐵今中午12時前列車行駛調整如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。

二、東部幹線：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：
(1)樹林=花蓮間停駛。
(2)花蓮=臺東間中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。

三、南迴線：
1. 對號列車：全線停駛。
2. 區間(快)車：全線停駛。

四、支線：
1.平溪、深澳、六家、內灣線停駛。
2.集集、沙崙線正常行駛，並視風雨情形機動調整。

▲▼台鐵EMU3000。（圖／台鐵）

▲台鐵今中午前對號列車停駛。（資料圖／台鐵）

高鐵

台灣高鐵今全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。不過為確保安全，一旦風雨過大將採行車速限，延誤不適用退費規定，另颱風警報發布後，若旅客已購車票未搭乘，1年內退票免手續費。

公路

南橫公路台20臨105線0K~44K梅山口~向陽路段，今(24)日上午7時實施預警性封閉，將視路況再解除預警性封閉，恢復一般管制通行。

北橫公路台7線60.7 K ~94K(明池~牛鬥橋路段，今(24)日上午9時只出不進，11時實施預警性封路管制，後續視道路狀況解除道路預警性封閉管制時間。

台7甲線中橫公路宜蘭支線30k-50k南山至勝光路段，今(24)日上午7時只出不進，9時實施預警性封路管制，後續視路況解除預警封閉。

台7甲線中橫公路宜蘭支線0k-30k百韜橋至南山路段，今(24)日上午9時只出不進，11時實施預警性封路管制，後續視道路狀況及颱風影響程度再決定解除道路預警性封閉管制時間。

台8線中橫公路114.6k~184.5k關原~太魯閣閣口路段，今(24)日9時起實施預警性封閉道路，後續視路況解除預警封閉。

台9線蘇花路廊蘇澳104K+130至崇德165K+700，以及台9丁線蘇澳至和仁路段，今(24)日上午6時實施預警性道路封閉只出不進，8時封閉禁止進入，後續將視颱風影響程度及道路狀況恢復通行。

▲▼台20線,公路。（圖／公路局提供）

▲台20線等部分公路啟動預警封閉。（圖／公路局提供）

航空

民航局統計，今天國內外航班取消286架次，5架次提前或延後，共291架次班機取消或改時。

民航局表示，國內線原規劃268架次，取消259架次，其中立榮原規劃126架次，取消117架次，提前2架次；華信114架次全數取消；德安28架次全數取消。另國際線部分，松山、台中、高雄機場原規劃飛航151架次，取消27架次，延誤1架次、提前2架次。

長榮航空

受凱米颱風影響，長榮航空今表示，將調整7月24日至7月25日往返桃園機場航班預計取消65班、提早起飛11班、延後抵達17班；此外，24日松山往返金浦、虹橋共計4個航班取消，高雄小港機場24日上午航班維持正常起降，下午高雄小港往返福岡、仁川、香港、澳門共計8個航班取消。整體共取消77個航班，28班提早或延後，總計共105班受影響。

長榮航空表示，將依天候狀況機動調整航班，最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。

華航

受凱米颱風影響，華航今表示，7月24日航班CI761/CI762桃園往返雅加達、CI503/CI504桃園往返上海浦東、CI28/CI27桃園往返帛琉、CI921桃園飛往香港及CI935/CI936高雄往返香港取消，桃園飛往歐洲、美加、紐澳及深圳航班提前起飛；返台航班亦有取消或延後抵達。

華航表示，將隨時關注颱風動態，持續更新 7月24日、 7月25日航班狀況，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

船運

今共有15航線、145航次停航。航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航線如下：
1.高雄-馬公：全部停航(1航次)。
2.布袋-馬公：全部停航(10航次)。
3.台南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。
4.東港-小琉球：全部停航(52航次)。
5.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。
6.金門-石井：全部停航(2航次)。
7.富岡-綠島：全部停航(8航次)。
8.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。
9.後壁湖-蘭嶼：全部停航(4航次)。
10.基隆-馬祖：預估全部停航(1航次)。
11.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。
12.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。
13.南竿-莒光：全部停航(6航次)。
14.南竿-北竿：全部停航(30航次)。
15.南竿-東引：全部停航(3航次)。

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