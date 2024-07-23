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凱米明登陸「貫穿台灣頭」時程出爐　2地區風雨最猛！灌紫爆豪雨

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲凱米颱風暴風圈擴大，強度還有增強趨勢 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／台北報導

中央氣象署今晚8時30分持續針對今年第3號中度颱風「凱米」（Gaemi）發布海上陸上颱風警報，凱米颱風即將接近台灣，並在明、後兩天造成明顯衝擊，帶來強風及劇烈降雨。最新警報區域已將本島19縣市全部列入陸警範圍，預估明天（24日）上午暴風圈接觸陸，深夜到後天（25日）清晨颱風中心通過台灣上空，有從宜花地區登陸的可能，這段時間將是影響最劇烈時候，北部、中南部有明顯降雨。全台明天正常上班上課的僅有中彰投雲、嘉義市、金門。

謝佩芸指出，凱米維持中颱強度，過去有略為增強趨勢，隨著颱風逐漸接近，雷達迴波圖已經可見颱風中心。颱風外圍環流目前正一波波接近東半部地區，今晚迎風面北部、宜花地區降雨越來越明顯，由於颱風是逆時針環流，西半部、台灣海峽一側為順風場，雨帶慢慢出現在南部。今晚開始各地斷續有間歇性降雨，尤其迎風面將越來越明顯。

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▼凱米雨帶一波波明風雨最明顯，西南部山區有超大豪雨等級以上降雨 。（圖／中央氣象署）

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

至於颱風背風面側，今天有多地出現高溫，受颱風外圍沉降氣流影響，彰化今晚可能出現38度高溫，台中、新竹、南投也有36度高溫，預計明天金門、台東也可能出現36度高溫。

謝佩芸表示，凱米位在大低壓區範圍，颱風中心南側為主要水氣、旺盛對流所在，隨著颱風明天逐漸往西北移動，帶動低壓區北上，預計明、後兩天，颱風中心通過台灣之期間，南側水氣也會帶到台灣附近，為台灣帶來明顯降雨，後面颱風移動過程，吹西南風，中南部山區特別注意顯著雨勢。

預估降雨部分，今晚至明晨，颱風環流影響，雨區集中在北部、宜花，明天白天颱風接近，晨到上午期間，凱米暴風圈將接觸陸地，北部、東部風強雨大，中南部則風雨漸增，東北部山區為最顯著地區，此外，全台都有降雨，北部、中南部降雨明顯，到了明晚之後，降雨更明顯。謝佩芸說，颱風中心明天深夜到後天清晨通過台灣上空，明晚到後天是颱風影響最明顯時期，西半部山區有局部超大豪雨等級以上降雨。

▼凱米颱風明天深夜登陸，將穿越北台灣 。

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

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