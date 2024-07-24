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辦護照注意！外交部領務局及東、南部辦事處「24日停止申辦核發」

▲▼外交部領事事務局 申辦護照人潮 排隊領表格 等待辦理 二樓等待收件申辦人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部領務局及東、南部辦事處24日停止申辦核發護照。圖為外交部領事事務局申辦護照人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

中颱「凱米」直撲台灣，全島列入陸警範圍，預計周三、周四影響最劇烈。為此，外交部領務局、外交部東部及南部辦事處24日將配合停止各項領務服務，包括護照申辦及核發，中部及雲嘉南辦事處則啟動颱風應變機制，提前發放護照，並延長領照時間至晚上8時。

根據《中央社》報導，在台北、花蓮及高雄市政府宣布24日停止上班的情況下，外交部領事事務局、外交部東部及南部辦事處將配合停止各項領務服務。不過，外交部也提醒，若民眾於24日有急難救助需求，需要臨時辦理護照，可以洽詢外交部領事事務局桃園國際機場辦事處協助，電話：0800-085095。

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面對颱風應變，中部及雲嘉南辦事處24日則將提前發放護照，並延長領照時間至晚上8時。一般件護照可於24日上午8時30分起領取當日下午應領的護照，下午12時30分起即可領取25日全日應領的護照，旅行社件則於下午1時30分後發放。

至於速件護照，24日申辦並於下午4時前完成遞件者，可於當日領照。已領照時間為24日者，則可依收據上的領照時間領取。

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