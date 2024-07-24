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凱米大量降雨南台灣下到發白　一夜穿台猛灌1800毫米「超大豪雨」

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

▲凱米颱風外圍環流非常廣闊 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

暴風圈觸陸倒數！中央氣象署最新海上陸上颱風警報，第3號中度颱風「凱米」目前正逐漸往西北方前進，預估清晨至上午暴風圈將觸陸，全島納入陸警範圍，依照目前颱風速度、路徑，晚間到深夜凱米中心就會登陸，明天（25日）清晨進入台灣海峽，明天下半天中心可能通過馬祖，再進入中國陸地。

預報員謝佩芬於23日深夜11時30分的說明會上指出，隨著颱風接近，台灣沿海風浪增強，蘭嶼近海浪高達3.5米，北部、東半部、澎湖、台中海面也都出現2米以上朗高，明天風浪更強，北部、東半部達6米以上，台灣海峽也有5米以上浪高。

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▼凱米挾大量雨勢來襲，西南部山區有超大豪雨等級降雨 。

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

依據雷達迴波圖可見，凱米颱風中心位置靠近台灣，其外圍環流已經為中部以北、東半部帶來間歇性風雨。謝佩芸表示，凌晨2點到明天凌晨2天的24小時累積雨量圖顯示，宜蘭山區、台中以南山區將來到500毫米以上「超大豪雨」等級降雨，北部山區、台東山區、嘉南高雄平地也有350毫米「大豪雨」等級降雨，其他地方也有局部豪大雨，雨勢相當明顯。

謝佩芸說，今、明兩天是颱風影響最劇烈時候，今天白天暴風圈接觸陸地，北部、東半部風強雨大，中南部風雨漸增，下半天到明天風雨最劇烈，氣象署預估颱風影響4天累積總雨量，中南部達到1300至1800毫米的大量降雨，其他各地雨量也非常大，颱風帶來相當明顯雨勢，是0403地震後第一個影響台灣的颱風，提醒民眾，在土石脆弱區域嚴防颱風衝擊。

根據氣象署觀測，凱米23日深夜中心位在鵝鑾鼻東北東方約350公里處，以時速18轉13公里速度，向西北轉西北西進行，強度維持中度颱風，預計未來強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢，其暴風圈已逐漸進入台灣東半部近海，對陸地將構成威脅。

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

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