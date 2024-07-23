網湧進侯友宜臉書求放颱風假！　喊：今生今世最瀟灑男人

▲新北災害應變中心一級開設。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／台北報導

中颱凱米來勢洶洶，中央氣象署今（23日）上午11時30分發布陸上颱風警報，外界密切關注是否會停班、停課。不少網友一早就湧入台北市長蔣萬安的臉書留言「最帥的男人」，也有許多網友湧進新北市長侯友宜臉書，留下「友宜市長，您是新北的超級英雄」、「您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了」。

侯友宜今早於臉書指出，中颱凱米的海上颱風警報已發布，今早他前往新北災害應變中心主持整備會議，並要求各單位做好防颱準備工作。面對颱風，他在上週日就要求相關局處隨時掌握狀況、各區公所做好自主檢查，並備妥逾3萬3000包沙包。今早新北災害應變中心也成立風災二級開設。

侯友宜說，凱米颱風影響時間為明、後兩天，將帶來強陣風、豪大雨，提醒市民朋友做好防颱準備。目前是暑假期間，上班上課資訊仍會在應變會議充分討論後，及早跟民眾說明。

有網友留言，「友宜，您是我今生今世看過最帥、最瀟灑的男人了。每當風雨來襲，您總是一聲下令，護及所有新北人的安危。友宜，您的肩膀，是如此的廣闊，當有人需要時，偉大的您總是會讓人覺得安心」、「友宜我相信你都聽到市民的心聲了，我相信你會保護市民的安全不讓我們受到颱風的打擊」、「市長最帥、晚上8點看你了！」。