PTT好奇問「有放2天颱風假過嗎？」　一票人洗版點名：放3天

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

凱米颱風正逐漸增強，並從菲律賓東部海域持續北上，預計明後天將帶來猛烈風雨，而廣大民眾最關心的，莫過於是否會放颱風假。一名網友在PTT好奇發問，「歷史上有連放兩天颱風假過嗎？」而話題也掀起熱議。

網友在PTT發文直呼，「這次到底有沒有機會連放兩天，關係到我上班的事情啊，我真的好想去上班，放兩天我怎麼受得了...求解。」

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對此，鄉民紛紛回應，「莫拉克啊...菜」、「去年南部就有」、「去年台南不就有了，金魚腦嗎」、「納莉也有2天」、「納莉是放一個禮拜，因為也停電」、「納莉，台北市2天」、「莫拉克3天」、「納莉阿，颱風找不到路，一直在台灣」、「納莉很經典，捷運淹水」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

說到莫拉克颱風，它在2009年重創了台灣南部，驚人雨量使得台灣爆發近50年來最嚴重水患；不僅如此，它更讓高雄小林村滅村，帶走至少681條人命。

而2023年的杜蘇芮颱風，也讓中南部、外島民眾罕見放了2天颱風假；另外，2001年的納莉颱風，也是宣布放2天假，但由於淹水災情嚴重，許多公司、學校整整停班課一周。