快訊／未列警戒區但雨量驚人　高雄今晚8點前宣布明是否停班課

▲凱米逼近，全台未來降雨趨勢。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

中颱「凱米」颱風來勢洶洶，目前颱風中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面。高雄雖未被納入陸上警戒區，但由於將帶來驚人雨勢，民眾也關心高雄是否有颱風假可放？對此，高雄市政府表示，預計晚上8點前會宣布。

凱米颱風陸上警戒區目前包含宜蘭、花蓮、台東、基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、南投。高雄市長陳其邁在市政會議中指示，據中央氣象署發布資訊，高雄市受凱米颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為7月24日至26日，山區預估總累積雨量達1800毫米，屬超大豪雨等級，可能發生土石流和坍方；同時沿海地區受天文大潮及颱風低壓引發暴潮的雙重影響，易發生淹水情形，為此防汛工作必須全面到位，全力防範颱風帶來的衝擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然高雄尚未被納入警戒範圍，但屆時凱米可能替高雄帶來驚人雨量，民眾也關心高雄有沒有機會放颱風假？對此，高雄市政府表示，預計晚上8點前會宣布。

▲高雄山區總雨量恐「紫爆」，全市抽水站待命防颱。（圖／記者賴文萱翻攝）

水利局也呼籲，本次凱米颱風在高雄山區預估量可能達到超大豪雨，市民朋友一定要注意農村發展及水土保持署發布的土石流黃色及紅色警戒訊息，配合區公所提前撤離確保自身安全。

另外，在愛河下游沿線、茄萣、永安、彌陀、梓官、旗津、林園等地區易受海水倒灌，請提早準備防水閘門或沙包阻水，以保障財產安全。