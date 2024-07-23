明13地區達颱風假標準！氣象署公布最新風雨預測

▲ 氣象署公布最新風雨預測。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱凱米持續朝台灣靠近，中央氣象署公布最新風雨預測，明天中午12時綠島蘭嶼、恆春半島及澎湖縣等3地區有較大陣風，未來24小時雨量部分，新北市、桃園市、宜蘭縣等10個山區，達到停班停課標準。但是否停班停課，由當地的縣市政府自行決定。

氣象署指出，凱米颱風今日下午4時目前中心在鵝鑾鼻東南東方約420海面，向北北西轉西北移動，其暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東半部海面，對宜蘭、花蓮、台東、台中以北、南投將構成威脅。

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氣象署預估今晚凱米暴風圈會進入台灣近海，明天深夜至後天日清晨颱風中心於宜蘭登陸的機會最高。氣象署預報員劉宇其說，隨著颱風北上，不穩定、旺盛的對流雲系的水氣也會來到台灣上空，帶來旺盛降雨。

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）※點圖放大

氣象署下午4時發布最新風雨預測，澎湖縣明天中午12時前仍有10-11級陣風，蘭嶼綠島明天中午12時風力預測仍有8-9轉10-11級陣風，恆春半島風力預測則8-9轉9-10級陣風，達停班課標準。本島各縣市最大陣風預估3到9級不等。

氣象署預測今晚8時至明晚8時的未來24小時雨量，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣等10縣市山區，未來24小時累積雨量達到停班停課標準。山區以宜蘭縣400至600毫米最顯著。

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）※點圖放大

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲各縣市停班課雨量參考基準表。（圖／翻攝人事行政總處網站）