「她真的很可愛」性侵小2女童3次　安親班變態司機重判10年

▲小二女童被安親班司機叔叔猥褻。（示意圖／123RF）

記者劉人豪／南投報導

南投一名安親班擔任司機，同時又輔導學生數學課業的男子，利用輔導以及載送小二女童的機會，對女童強制性交得逞，還稱她「真的很可愛，又很會撒嬌」，南投地院審理後，依3個對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，將男子判處有期徒刑10年。

根據判決書，男子在南投一家未立案安親班擔任司機，並協助輔導學生數學課業，2020年9月至2021年9月期間，男子趁輔導數學、載送安親班學生返家、參加活動的機會，對一名國小二年級女童摸胸，再以手指性侵女學生，次數多達3次。

女童後來跟就讀國小的老師提及此事，後續而由校方人員通報父母並且報警，男子否認有對女童強制性交，辯稱從來沒有摸胸部及陰部等。

而女童家屬拿出他們與男子通話的錄音檔，其中陳男提及有觸摸女童下體的周圍，但是沒有破壞（處女膜），還說因為女童「她真的很可愛，又很會撒嬌」，讓家屬怒批「到最後心態都變了，你的狼心都出來了」。

法院審酌，男子於安親班內負責輔導數學並兼任司機，竟不思善盡保護照顧之責，未克制自己性衝動，影響女童身心發展，犯後否認犯行態度不見悔意，依照對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，各判7年10月、7年10月、7年10月，應執行有期徒刑10年。