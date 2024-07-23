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居住、工作地、上班途中「任一區停班」　勞工可不出勤

▲▼凱米颱風 。（圖／中央氣象署）

▲凱米颱來襲。（圖／中央氣象署）

文／中央社

颱風凱米接近台灣，勞動部今天提醒，颱風天出勤應以勞工安全為首要考量，只要居住地、工作地或上班途中任一區遇到停班，勞工可不出勤，雇主也不可要求勞工補班。

中央氣象署今天上午發布中颱凱米陸警，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪指出，勞動部有訂定「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，明確規範勞工出勤管理及工資給付等。

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黃維琛說，颱風來襲時，只要工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利處分。

至於原本就居家工作的勞工，黃維琛說，勞工勞務的履行如果不會因颱風來襲而有影響，可依原約定履行勞務，雇主並應照給工資，但若是會受影響而導致無法提供勞務者，雇主仍不得以各項不利處分。

黃維琛表示，事業單位如果因營運性質仍需要勞工從事工作，除應照給當日工資外，也宜再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要協助。

另外，勞工在上、下班途中若不幸發生職業災害，在治療、休養期間，雇主應給予勞工公傷病假，並依勞動基準法相關規定標準給予其職業災害補償。

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