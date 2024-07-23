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社會 社會焦點 保障人權

貫徹無毒家園！金門稽查到港包裹　緝毒犬偵檢畫面曝

▲▼ 金警、岸巡聯合稽查到港包裹緝毒犬支援偵檢，防制毒品夾藏運輸 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金警、岸巡聯合稽查到港包裹緝毒犬支援偵檢，防制毒品夾藏運輸。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、劉人豪／金門報導

金門縣警局自2024年6月起不定時執行緝毒專案，由領犬員及緝毒犬在金門尚義機場入境通關處執行偵測安檢工作外，今（23）日擴大至金門料羅港港區內，針對到港之包裹、超商店到店貨物進行緝毒犬偵檢勤務。

縣警局局長陳錦文貫徹縣長陳福海一貫秉持對毒品零容忍之立場，加強全面打擊毒品，阻絕毒品於島外，結合緝毒犬於港口、機場、貨運站等人流、物流入轄時進行通關偵檢，以實現「無毒家園」之願景，指示縣警局刑事警察大隊協調海洋委員會海巡署金馬澎分屬第九岸巡隊配合派遣緝毒犬支援港口毒品查緝任務，以具體行動打擊毒品運輸，展現共同維護金門治安的決心。

▲▼ 金警、岸巡聯合稽查到港包裹緝毒犬支援偵檢，防制毒品夾藏運輸 。（圖／記者林名揚翻攝）

今日由緝毒汪汪隊Kimo緝毒犬再次出擊，針對金門料羅港區到港之包裹、超商店到店等貨物逐一嗅聞，初步巡檢雖未發現有毒品夾藏情事，緝毒犬對於預先藏置包裹內之偵測包依舊能夠嗅聞察覺，警示不肖毒販勿存僥倖心態，以包裹運輸毒品；縣長陳福海亦於現場與可愛緝毒犬互動，期許緝毒犬能成為金門毒品守護神。

▲▼ 金警、岸巡聯合稽查到港包裹緝毒犬支援偵檢，防制毒品夾藏運輸 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳錦文表示，查緝毒品是當前治安工作重點項目，而維護治安保障民眾安全更是警察責無旁貸的工作，縣警局除持續督屬落實查緝毒品犯罪各項執行策略，以斷絕毒品流通管道外，並持續與本轄檢、調、海巡、憲兵、關務、航警等單位保持密切合作及通報機制，運用緝毒犬具有嗅覺靈敏、機動性高、活動範圍大、低攻擊性等優勢，共同打擊毒品犯罪，強化偵檢能力，達到「拒毒於島外、截毒於關口、緝毒於境內」之目的。

▲▼ 金警、岸巡聯合稽查到港包裹緝毒犬支援偵檢，防制毒品夾藏運輸 。（圖／記者林名揚翻攝）

陳福海呼籲民眾切勿以身試法，相關單位將以鐵腕持續掃蕩毒品，向上溯源擴大偵辦，澈底打擊毒品犯罪，並把反毒教育深入金門縣每一個角落，使毒害與我們的距離越來越遠，讓金門成為人民安居樂業之福地。

▲▼ 金警、岸巡聯合稽查到港包裹緝毒犬支援偵檢，防制毒品夾藏運輸 。（圖／記者林名揚翻攝）

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