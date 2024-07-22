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社會 社會焦點 保障人權

台中菜販送貨鑰匙沒拔機車遭竊　警4小時抓到偷車賊

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方以車追人，在潭子區環中東路二段查獲查獲機車賊劉姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區王姓菜販日前急著送菜，將機車停放在菜市場外，卻忘將鑰匙拔下，未料1名劉姓男子在旁瞥見這一幕，立刻上前將車竊走，待王男送完菜才發現愛車已不翼而飛。警方接獲報案，以車追人，在潭子區環中東路查獲在停等紅燈的劉男，全案依竊盜罪嫌將他移送法辦。

台中市第四警分局表示，12日接獲王姓男子（49歲）報案，稱他將機車暫放在南屯區文昌街與南興巷口的菜市場外，才進去送菜沒多久，出來卻發現機車不見了，由於菜市場的人潮、車潮眾多，第一時間以為是自己記錯停放位置，但找了3個多小時仍找不到，擔心唯一的生財工具恐遭竊走，趕緊報警求助。

警方根據王男提供線索，擴大調閱菜市場周邊監視器，發現王男將機車停好熄火後，未將鑰匙取下就進去市場送菜，被1名在旁觀看的劉姓男子（49歲）盯上，劉男隨後擅自將機車騎走。

警方鎖定犯嫌後，以車追人，於潭子區環中東路二段一處路口，發現騎著贓車的的劉姓男子，趁他停等紅燈之際，立刻上前圍捕，劉男自知法網難逃，乖乖就範。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方於潭子區環中東路二段一處路口，發現騎著贓車的的劉姓男子。（圖／記者白珈陽翻攝）

「有種不要來南屯犯案！」員警得知劉男是潭子人，因故到了南屯區卻沒有代步工具可返家，看到王男忘拔鑰匙即生歹意，向劉男警告別再做違法之事。

警方將機車完封不動歸還王男，王男感謝不已，大罵竊賊沒良心，偷走自己謀生工具，更說「車子那麼破，沒想到會被偷」，不過也學到教訓，以後不敢再貪圖方便不拔鑰匙。

第四警分局南屯派出所長廖雲傑表示，常常有車主因為粗心或是趕時間而在停車後忘記拔下鑰匙就離開，因而讓有心人士有機可趁，造成自身財物的損失，甚或是被用來作為犯案工具，後果更不堪設想，提醒民眾務必車輛熄火後將鑰匙確實拔下再離開，以防類似情形發生。

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