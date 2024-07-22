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社會 社會焦點 保障人權

緝毒犬Candy立大功！400萬跑旅聞出毒品　24歲販毒金主栽了

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵四隊偵辦毒品案，循線查出章姓男子是販毒集團幕後金主，日前將他拘捕到案，但章對於毒品下落不肯吐實，警方出動緝毒犬「Candy」，在大雅一處停車場的廢棄BMW跑旅車內，搜出K他命、毒咖啡包及改造手槍2把等贓證物，並在章男住處查獲該部車輛的鑰匙，罪證確鑿，依法將他移送台中地檢署偵辦，檢察官複訊後命10萬元交保。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方出動緝毒犬「Candy」，在大雅一處停車場的廢棄BMW跑旅車內，搜出K他命、毒咖啡包及改造手槍2把等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市刑大偵四隊偵辦某販毒集團案，鎖定章姓男子（24歲）為幕後金主之一，雇用楊姓男子擔任倉庫管理及運毒小蜜蜂，負責載送毒品與不特定人交易，蒐證齊全後，報請台中地檢署檢察官陳振義指揮偵辦，於6月初拘捕章男、楊男到案。

蒐證過程中，警方發現楊男曾出入大雅一處停車場，因停車場內停放大量車輛，還有鐵皮屋，警方未能確認毒品藏放何處；章、楊到案後，也對於毒品下落拒不吐實。

經警方派出警犬隊警犬「Candy」，到停車塲一車一車地聞，最後「Candy」停留在1輛BMW跑旅車前來回嗅聞，警方確認毒品就藏放其中，進一步在車廂起獲K他命1公斤、毒品咖啡包、改造手槍2把、子彈20顆等贓證物。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼「Candy」停留在1輛BMW跑旅車前來回嗅聞，使警方確認毒品就藏放其中。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方也在章男家中發現1把車鑰匙，比對確認是該輛BMW的鑰匙，章男確為車主，另查扣現金51萬元及電子磅秤，令章百口莫辯。全案警詢後，依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送偵辦；檢方訊時，章男坦承涉案，訊後命他10萬元交保，楊男則以5萬元交保。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在章男車內、住處起獲槍枝、毒品、現金等贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

據查，該輛BMW車型為GT535I，新車要價近400萬元，因先前出車禍成了事故車，被章等人當作毒品藏放點。警方本案執行迄今已逮捕10人，持續向上溯源。

警犬隊「Candy」小檔案：7歲，緝毒犬，支援過經典賽、台中花博、國慶煙火重大勤務，還查緝過多起毒品案，偶爾也會支援臨檢。

台中市刑大偵四隊大隊長李明道表示，台中市政府警察局持續以專業、科技、紀律、服務和團隊合作精神，有效打擊犯罪活動，保護市民的生命、財產安全。另外，查緝毒品及非法槍械為警方持續性重點工作，呼籲民眾切勿以身試，如發現不法情事，請撥110報案電話，如提供犯罪線索因而破案者，警方將從優核發民眾協助破案及檢舉獎金。

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