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社會 社會焦點 保障人權

彰化有機農場變毒窩！「扦插法」種大麻　查扣市價6千萬成品

▲▼南打大麻農場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲刑事局南打中心破獲有機農場暗中種植大麻販售，查獲市價6000萬元的大麻成品。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心執行網路巡邏發現中部地區大麻販毒情資，報請台中地檢署指揮偵辦，今年4月份在台中先破獲大麻販毒集團倉庫，查扣市值約6000萬元大麻成品40.9公斤後，5月份又前往集團位於彰化的農場查緝，專案小組發現集團利用有機農場當掩護，種植大量的大麻，除破獲大麻製造工廠外，也將陳姓等6名犯嫌到案，依法送辦。

▲▼南打大麻農場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由台中地方檢察署、刑事警察局偵查第八大隊第一隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、第二分局、台南市政府警察局新營分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、彰化縣警察局刑事警察大隊、彰化分局、鹿港分局等單位是今年4月24日及5月9日分別在台中市及彰化縣查獲這個大麻製毒集團。

▲▼南打大麻農場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查，這個大麻製毒集團承租台中市的社區大樓作為工作室兼倉庫，負責銷售和發貨，而在彰化縣的有機溫室農場則是集團大本營，農場內混合種植一般有機蔬果，還刻意加高圍籬，規避查緝。農場陳姓負責人擁有植物專業知識，利用「扦插法」大量栽種大麻。若以單株大麻產量300公克計算，扣案的植株約可再生產出120公斤大麻，價值恐怕上億。

▲▼南打大麻農場 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方在查緝過程緝捕到黃姓（男、29歲）、許姓(男、30歲)、陳姓(男、31歲)、陳姓（男、37歲）、邱姓（男、30歲）、哈姓（女、46歲、印尼籍）等6名嫌犯，查獲的贓證物包括大麻成品40.9公斤、大麻植株399株、大麻種子1罐、研磨器、捲菸紙、真空封口機、栽種設備、乾燥設備及手機等，全案在訊後依毒品等罪移送。

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