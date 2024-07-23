逼宮拜登內幕曝光！　傳民主黨大老威脅：不退選就罷免總統

▲拜登宣布退選，副總統賀錦麗有望接班。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登21日閃電宣布退選，儘管詳細原因並未公開，但是外傳他是遭到黨內「逼宮」。《紐約郵報》則引述內部人士消息報導，民主黨高層曾威脅拜登，如果他不主動退選，則將直接罷免他的總統職位，使得頑強抵抗數周的拜登，最終決定親口宣布退選。

報導指出，民主黨高層為了阻止拜登尋求連任，策劃了一連串完美的「逼宮策略」，而這場攸關民主黨未來發展的宮廷內鬥戲碼，早已持續數周。拜登本人在面對黨內施壓時，更表現出憤怒、執著以及沮喪的態度。

▲傳拜登是遭逼宮才會退選。（圖／路透）

在民主黨逼宮計畫中，其中一部分就是要讓拜登在電視辯論會上表現失利，從而使民主黨人相信，拜登已無法代表黨內競選。就結果而言，拜登在與共和黨候選人川普的辯論中，表現不佳。他多次露出困惑、目光呆滯，甚至一度失神，而這場糟糕的辯論會表現也使得他的支持率大幅下滑。

隨著要求拜登退選的聲浪持續增加，拜登仍堅持將參選到底。為此，黨內大老直接威脅他將啟動美國憲法第25條修正案，該修正案允許副總統和內閣成員宣告總統無法履行職責，並強迫其下台。

儘管拜登宣布退選後，表態支持副總統賀錦麗成為其接班人，代表民主黨出馬總統大選。但消息人士稱，民主黨8月可能會在芝加哥舉行的民主黨全國代表大會上強力支持亞利桑那州參議員、前宇航員馬克·凱利（Mark Kelly）。