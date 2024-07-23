　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「爺孫戀」林靖恩脫序一次看！　網憂1件事盼伸援手

記者葉國吏／綜合報導　

知名音樂人李坤城的遺孀，林靖恩，近日被發現在台中公園與疑似街友的民眾一起抽菸、喝酒，並被她提出無禮要求。但林靖恩對此似乎毫不在意，這是自去年李坤城過世後，又被發現有脫序行為。這讓許多網友為她的身心健康擔憂，並希望相關單位能提供援助。

林靖恩詭笑鬧飯店惹議…10年前節目片段被挖出　親吐愛上李坤城原因

▲林靖恩在李坤城過世後，傳出大鬧飯店等脫序行為。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

[廣告]請繼續往下閱讀...

李坤城在2013年與年輕40歲的林靖恩開始交往，儘管面對外界的壓力，兩人的感情一直非常穩定。李坤城在2019年因大腸癌入院治療，為了能多陪伴林靖恩，他忍受化療和氣切治療的痛苦。他們在去年2月1日在病房內舉行了婚禮，然而李坤城在去年4月不幸病逝，享年66歲。

李坤城去世後，林靖恩與李坤城的兒子李卓軒發生了爭產爭議。最後，林靖恩獲得了李坤城在台中的房產，而李卓軒則獲得了父親的著作權和收藏品。李卓軒透露，林靖恩在李坤城過世一個多月後就將該房產賣掉，實價登錄為1780萬元，賣掉房子後，她便每天住在飯店。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲林靖恩偷走別人的外送。（圖／民眾提供）

隨後林靖恩行為開始變得脫序。今年1月，有飯店員工在網路上爆料，林靖恩在台中住飯店時大肆搗亂，不僅吐痰、瞪人，還破壞電視。7月10日深夜偷走了台中市中區某社區住戶的外送餐。當警方到場時，林靖恩掏出237元賠償被害人，但仍被警方依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

▲▼林靖恩被拍到和街友喝酒。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲林靖恩被拍到和街友喝酒。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

最近，林靖恩被發現在台中市北區精武圖書館後方的台中公園與四位年紀較大的男性一起抽菸、喝酒。其中一名男子甚至對她提出了不堪入耳的要求。影片PO到「黑色豪門企業」，可以看到其中一位赤膊男被另一位白髮男調侃「你也是肖想她而已！」赤膊男則趕緊回說：「我還怕被她騎咧！」轉頭要求林靖恩晚上不可以越線。

這影片引起了許多網友的關注，他們對林靖恩的行為感到擔憂，並希望相關單位能提供援助。

 

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

ET快訊
爸病逝火化擺2桌酒席吃　陸女遭罰2萬「扣押骨灰」
凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」
黃仁勳要求「台積電CoWoS專線」被拒　雙方口氣都很狂
颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%
凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高
凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「大暑」陽氣盛能量強！3招提升運勢、3生肖迎超旺好運

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

4星座「絕不浪費生命」！　一輩子在學習新技能

凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

1張值400萬！　台中「當舖執照」今天抽籤

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

「爺孫戀」林靖恩脫序一次看！　網憂1件事盼伸援手

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

併桌陌生孩玩湯鍋燙傷　她遭恐龍媽噴「怎不幫顧」傻眼：關我屁事

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

凱米逼近！最快深夜海警　強風驟雨加劇暴風圈驚人

【中職明星賽大亂鬥】 #王建民 vs. #彭政閔 傳奇對決突然上演！

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

小S陪許老三玩遊樂設施！尖叫喊救命「跟Lily超反差」

義大Outlet有蛇！花車驚見「臭青母蠕動」　店員急甩特價鞋

「大暑」陽氣盛能量強！3招提升運勢、3生肖迎超旺好運

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

4星座「絕不浪費生命」！　一輩子在學習新技能

凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

1張值400萬！　台中「當舖執照」今天抽籤

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

「爺孫戀」林靖恩脫序一次看！　網憂1件事盼伸援手

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

併桌陌生孩玩湯鍋燙傷　她遭恐龍媽噴「怎不幫顧」傻眼：關我屁事

日網超夯「碎雞蛋心測」！　一個動作看高敏感指數、隱藏魅力

「大暑」陽氣盛能量強！3招提升運勢、3生肖迎超旺好運

凱米最新各國路徑都南修　環流恐「籠罩全台」

起底豐邑建設前世今生　惡質建商謀財害命全記錄

拜登退選後呼籲選民支持賀錦麗　裴洛西也相挺

裴洛西表態支持！　賀錦麗競選首日「狂吸26億資金」創紀錄

4星座「絕不浪費生命」！　一輩子在學習新技能

魏哲家上任50天「台積電股價」三溫暖　內部氣氛曝光

凱米長大又變胖！　4天降雨模擬「一片紫白」

川普1句話掀台股海嘯　台積電魏哲家反擊打預防針

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

生活熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

YTR嗆「女生露個X就7000萬觀看」

台北暴風侵襲率99%　凱米路徑壓近東北角

機長詹姆士直播被翻出！前女友喊：需要家暴熱線

「沒提早10分鐘」算遲到　新人反擊1句！主管惦惦了

中颱凱米「登陸3縣市」機率過半　粉專示警：猛烈雨勢至少2天半

女兒衣服沾嘔吐物「臭一下午沒換」　保母反爆氣！

更多熱門

相關新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

林靖恩在李坤城過世後頻傳脫序行為，先前在台中因偷拿他人的外送餐引發爭議。近日又被拍到在公園內與街友們共飲啤酒聊天，其中一名赤膊男子與她互動，還開玩笑稱擔心被她「騎去」，再度引起關注。

林靖恩近20年沒回老家！　鄰居曝：聊天雞同鴨講感覺不同維度

林靖恩近20年沒回老家！　鄰居曝：聊天雞同鴨講感覺不同維度

林靖恩10年未回阿嬤家　鄰居常看到她閒晃

林靖恩10年未回阿嬤家　鄰居常看到她閒晃

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字發聲」

林靖恩偷吃外送餐被抓「李坤城兒18字發聲」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

關鍵字：

林靖恩

讀者迴響

熱門新聞

即／凱米海警23:30發布　暴風圈估罩北台

凱米颱風海警發布　停班停課粉專一堆人留言

凱米轉彎估23:30海警　2條路侵台恐致災

凱米詭變登陸？最快中午發陸警

1000人性愛趴「歡淫聲迴盪4天4夜」

即／國1大雅段嚴重追撞塞爆！救護車一度困車流

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

凱米加速可能再南修　「直球對決台灣」登陸機率高

蘇丹戰亂！女性被迫與士兵「性愛換食物」

凱米最快中午陸警「估首波區域」曝　暴風圈明恐罩全台

北車驚見大片鮮血　女子跌倒送醫

凱米來襲逼出盧主播！盧秀燕現身颱風動態圖

颱風假機率高　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率99%

獨／竹科驚傳墜樓命案　36歲工程師頭部重創亡

快訊／「凱米」轉中颱！最新路徑出爐

更多

最夯影音

更多

拜登退出2024總統大選　川普回應：史上最糟糕

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

助理教保員江宜芳道歉

凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

【中華職棒明星賽】中華隊投捕連線 #林岳平 #葉君璋 由 #張建銘 上場打擊！

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面