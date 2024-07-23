「爺孫戀」林靖恩脫序一次看！　網憂1件事盼伸援手

記者葉國吏／綜合報導

知名音樂人李坤城的遺孀，林靖恩，近日被發現在台中公園與疑似街友的民眾一起抽菸、喝酒，並被她提出無禮要求。但林靖恩對此似乎毫不在意，這是自去年李坤城過世後，又被發現有脫序行為。這讓許多網友為她的身心健康擔憂，並希望相關單位能提供援助。

▲林靖恩在李坤城過世後，傳出大鬧飯店等脫序行為。（圖／翻攝自臉書／李坤城）

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李坤城在2013年與年輕40歲的林靖恩開始交往，儘管面對外界的壓力，兩人的感情一直非常穩定。李坤城在2019年因大腸癌入院治療，為了能多陪伴林靖恩，他忍受化療和氣切治療的痛苦。他們在去年2月1日在病房內舉行了婚禮，然而李坤城在去年4月不幸病逝，享年66歲。

李坤城去世後，林靖恩與李坤城的兒子李卓軒發生了爭產爭議。最後，林靖恩獲得了李坤城在台中的房產，而李卓軒則獲得了父親的著作權和收藏品。李卓軒透露，林靖恩在李坤城過世一個多月後就將該房產賣掉，實價登錄為1780萬元，賣掉房子後，她便每天住在飯店。

▲林靖恩偷走別人的外送。（圖／民眾提供）

隨後林靖恩行為開始變得脫序。今年1月，有飯店員工在網路上爆料，林靖恩在台中住飯店時大肆搗亂，不僅吐痰、瞪人，還破壞電視。7月10日深夜偷走了台中市中區某社區住戶的外送餐。當警方到場時，林靖恩掏出237元賠償被害人，但仍被警方依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。

▲林靖恩被拍到和街友喝酒。（圖／翻攝自黑色豪門企業）



最近，林靖恩被發現在台中市北區精武圖書館後方的台中公園與四位年紀較大的男性一起抽菸、喝酒。其中一名男子甚至對她提出了不堪入耳的要求。影片PO到「黑色豪門企業」，可以看到其中一位赤膊男被另一位白髮男調侃「你也是肖想她而已！」赤膊男則趕緊回說：「我還怕被她騎咧！」轉頭要求林靖恩晚上不可以越線。

這影片引起了許多網友的關注，他們對林靖恩的行為感到擔憂，並希望相關單位能提供援助。