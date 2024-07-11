獨／曾氣到斷絕關係！林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

▲林靖恩因被民眾發現偷吃外送餐點，被警方依竊盜罪嫌偵辦 。（圖／民眾提供）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

與已故知名音樂人李坤城「爺孫戀」的女主角林靖恩再度躍上媒體版面，她因為被民眾發現偷吃外送餐點，被警方依竊盜罪嫌偵辦。根據《ETtoday東森新媒體》獨家掌握消息，林靖恩的父親當年曾因李坤城，氣到與林靖恩斷絕往來，但林在數月前已經與父親和好，也搬回家中，林父還將女兒帶往醫院，幫助林靖恩戒菸、酒，沒想到林靖恩出院不到一周又惹出事端。

據了解，林靖恩昨天（10日）涉嫌偷吃民眾的外送餐點遭報警逮捕時，一度不願做筆錄，警方為讓筆錄順利進行，讓林女先回到家中做準備，至今凌晨5時許由警方帶到派出所製作筆錄。

▲林靖恩因和李坤城交往，與家人關係降到冰點。（圖／翻攝林靖恩臉書）



先前林靖恩與李坤城傳出戀情時，林父就與林靖恩關係降到冰點。李坤城過世後，媒體曾去電林父，得到林父冷漠回答道「林靖恩已經跟我沒關係了，問我幹麻？」之後就傳出林靖恩流浪街頭，或是跨年夜入住台中旅館卻破壞物品等事件，更讓各界憂心林靖恩的狀況。

但就算父女翻臉，林父最終還是伸出援手幫助女兒，據悉，林父數月前與林靖恩和好，也帶林靖恩到醫院戒酒跟戒菸，狀況好轉才離開醫院回家，沒想到不到一個月，林靖恩現又傳出涉嫌偷吃其他人的外送餐點，也讓林父相當無奈。