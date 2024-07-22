25年來首次！軍公教「連2調薪」　人事總處：預估經費235億

▲軍公教明年將調薪3%，已連2年調升。（圖／記者劉維榛攝）

文／中央社

行政院長卓榮泰22日宣布，已同意明年軍公教員工待遇調升3%。行政院人事行政總處晚間表示，軍公教員工待遇自114年1月1日起調整3%，這是自民國88年迄今25年來，首度連續2年調薪；這次調薪影響人數約73萬人，預估經費約新台幣235億元。

行政院人事行政總處22日透過新聞稿表示，114年度軍公教員工待遇調整案業提請「軍公教員工待遇審議委員會」審議，經與會機關代表及專家學者就相關財經指標、消費者物價指數、民間企業薪資變動情形，及政府財政收支狀況等審慎討論後，建議軍公教員工待遇宜適度調整3%。

人事總處說，經簽陳行政院核定在案，並自114年1月1日生效，這是自民國88年迄今25年來，首度連續2年調薪。

人事總處表示，待遇審議委員會考量各項財經指標均朝正向發展，預測113年經濟成長率將達3.94%，較112年增加2.66個百分點，另預估消費者物價指數年增率達2.07%，民間薪資與基本工資均持續成長，113年稅收情況良好，經衡酌政府整體財政負擔，且113年軍公教待遇甫調整4%，因此建議114年度軍公教員工待遇應適度調增，以激勵軍公教士氣，共享經濟果實。

人事總處進一步指出，114年度軍公教員工待遇調整項目包含本俸（年功俸）、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，影響人數約73萬人，預估經費約新台幣235億元（最後以主計總處公布為準）。

人事總處說，行政院將納入「114年度中央政府總預算案」函送立法院審議，等到114年度中央政府總預算案經立法院三讀通過、總統公布，完成法定程序。