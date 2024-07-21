執政百日提「101計畫」　卓榮泰：台灣大發展也要大溫暖

記者陳家祥／台北報導

民進黨21日舉行全國黨代表大會。行政院長卓榮泰在報告施政成果時，細數上任至今2個月來的施政成績，打擊黑金槍賭詐、獲立法院支持完成打詐四法，幫軍公教調薪、召開經濟發展委員會等；卓也說，將會在總統就職100天的時候，向國人提出新時代的新政策、新建設，這會是往後在總統領導下，對國家最最重要的發展計畫。

卓榮泰在進行施政成果報時指出，上任後帶領行政團隊開啟新時代、新階段國家的引擎，「我要為過去的老問題找出新方法、為現在的新問體找出好方法，落實國家希望工程的治國理念」。

卓榮泰說，5月22日上任第三天，知道花蓮鄉親正受到0403地震所苦，所以把0403災後重建方案小組改為他親自擔任召集人，去到花蓮看看他們尚須解決的問題，也把陳前院長很有效率組成的小組給予相當的補助，已經增加到將近300億，「我也承諾每個月會去花蓮看一次。7月26日我會搭乘火車前往，要跟花蓮鄉親們一起體驗一條安全回家的路」。

卓榮泰指出，打擊黑金槍賭詐是總統交給行政團隊的重要責任，打詐、掃毒、肅貪、清毒、斷金，從這5項持續進步，已經組成全國反黑掃黑肅貪專案。只有堅實的打詐，絕不手軟，一定要把詐騙集團這大家深惡痛絕的事情好好落實，「我知道我們起步比較慢，會在新法指引下，堅持打詐到底」。

卓榮泰提到，反毒事情刻不容緩，持續進行新世代的反毒，也要落實安居緝毒專案，也編列相當預算，要拒毒於境外、攔毒於外海、截毒於關口、緝毒於境內。交通安全大家關注，今年年底會完成799處危險路口改善，2000處省道路口改善，200處學校周邊路口改善，希望確實保障大家的交通安全。

另外，奧運即將開始，卓榮泰說，總統有指示要關心選手怎麼吃、怎麼住、怎麼去、怎麼回。前天也到機場歡送國手們勇敢出發，希望他們可以風風光光去、平平安安回來，披金戴銀把獎牌帶回來。

卓榮泰說，7月4日他正式宣布，過去8年在蔡前總統領導下，經濟成長率平均達到3.15%，是亞洲四小龍之首，今年預估會達到3.94%的成長率，所以要將全民努力的果實，與全民共享，也希望帶動民間企業能實質加薪，所以政府明年度將朝合理方向調整軍公教同仁薪水，希望增加國家的競爭力與公平分配。

在經濟發展方面，卓榮泰提到，今年7月18日行政院第一次召開經濟發展委員會，鎖定創新經濟、均衡台灣、包容成長三個主題，首次會議擬定三個決議，用3兆元大投資台灣計畫、設立具有台灣特色的亞洲資產管理中心、國家人才競爭力躍升計畫。這三項工作會持續進行，每2個月召開一次，每一次會針對資金、人才、產業跟社會正義多方面法案做討論，讓下一階段經濟發展有更明確可循的方向。

卓榮泰說，總統在競選期間提出了國家希望工程，希望以國家希望工程為藍圖，落實到每個年度在預算表現出來的總總計畫，真正達到人人可安居、處處可樂業的境地。會在總統就職100天的時候，向國人提出新時代的新政策跟新建設，這會是往後在總統領導下對國家最最重要的發展計畫。

卓榮泰表示，在總統兼主席的領導下，國家執政團隊會繼續擴大爭取人民的認同跟支持，但最重要是希望全黨同志能團結一致支持行政團隊，大步向前走。