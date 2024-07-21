待遇跟不上物價　教團：軍公教應調薪8%

▲教育團體認為軍公教調薪8%才合理。示意圖。（圖／記者湯興漢攝）



文／中央社

明年軍公教待遇調升幅度最快25日公布，中小學校長協會今天建議，依預估經濟成長率與消費者物價指數來調整薪資，軍公教明年應合理調薪8%。

行政院長卓榮泰日前宣示調升明年度軍公教待遇，政院官員說，軍公教員工待遇審議委員會24日前將依機制討論調升幅度，最快送25日行政院會拍板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華民國中小學校長協會今天發布新聞稿指出，肯定教育部於7月17日上午召開114年度軍公教員工待遇調整議題座談會，顯示新內閣重視軍公教待遇，讓軍公教獲得實質加薪，共享經濟成長果實。

中小學校長協會提到，現行軍公教待遇調整機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數、民間企業薪資水準及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整，但軍公教員工待遇審議委員會缺乏軍公教受薪人員參與。

對於軍公教調薪，中小學校長協會建議設定薪資調整的計算公式，依預估經濟成長率與消費者物價指數去調整；依行政院主計總處資料，110年到113年6月的物價上漲12%，但軍公教於111、113年分別調薪4%，等同實質減薪，由於主計總處預估今年經濟成長率預測3.94%，加上目前不足的部分，建議明年合理調薪8%。

全國教師工會總聯合會也表示，全教總過去幾年不斷呼籲政府建立軍公教調薪的制度化、讓軍公教調薪機制公開透明、法制化，才不會造成實質減薪；全教總肯定新內閣願意正視軍公教待遇調整應考量「經濟指標」及經濟成果，但參與方式仍是透過所屬機關蒐集意見再代為至審議會議轉達，而未能有基層受僱者直接參與。

全教總認為，政府的調薪機制「軍公教待遇審議委員會」，對基層公教受僱者而言是個謎，導致軍公教調薪遠遠落後民間企業薪資，就連物價指數的漲幅也跟不上；維持軍公教的生活品質是政府的責任，合理參照各項經濟指標調整待遇公教人員待遇，不再造成軍公教實質減薪，才是政府照顧軍公教的實質幫助。