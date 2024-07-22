拜登退選後　美國民主黨各州主席一致支持賀錦麗

▲拜登確定退選後，許多民主黨人快速表態支持提名賀錦麗。（圖／路透）

文／中央社華盛頓21日綜合外電報導

美國民主黨各州主席今天一致支持副總統賀錦麗成為該黨新的總統候選人，以迎戰共和黨提名候選人、美國前總統川普（Donald Trump）。

路透社報導，美國總統拜登（Joe Biden）今天宣布不再爭取成為民主黨提名總統候選人後，民主黨各州主席召開視訊會議。

民主黨州主席協會（Association of State Democratic Committee，ASDC）會長馬丁（Ken Martin）會後發布聲明表示：「拜登總統宣布消息後，協會成員立刻凝聚共識，一起支持有打贏艱困選戰紀錄、以及在重要議題上被證明有領導能力的候選人。這些議題包括生育自由、預防槍枝暴力、氣候保護、司法改革及重建經濟。這個人選就是我們的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。」

路透社先前曾報導民主黨州主席協會支持賀錦麗。一名消息人士表示，該協會「全力支持」賀錦麗成為民主黨總統候選人。

拜登確定退選後，許多民主黨人快速表態支持提名賀錦麗，以在11月總統大選迎戰川普，但包括美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）在內的一些黨內重量級人士卻仍保持沉默。