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拜登還在抗爭？陸學者稱別小看現任總統　川普恐面臨「二打一」

▲▼美國總統拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國總統拜登宣布退選，在政治湖面再次攪動了漩渦。復旦大學國際政治系教授沈逸認為，拜登支持副總統賀錦麗競選白宮大位是心有不甘的抗爭，而他退選後的位置反而變得微妙，所能調動的資源是外界難以想像的，若共和黨應對不當，前總統川普會陷入「二打一」，選擇「躺贏」肯定會被「玩死」。

沈逸今（22）日下午在《觀察者網》發表署名評論文章，題目為《推哈里斯（Kamala Harris，賀錦麗）上位，是拜登心有不甘的抗爭》。

內容指出，拜登現在尷尬的是，他已經走完民主黨內的提名候選流程，從時機和策略的角度，如果早一點退出或不出來選，就不用走這個流程，又或者咬緊牙關選到底，甚至在第一次總統辯論結束後直接退出，都比現在退選好得多，他選擇現在這個時機，可以得出一個簡單的結論，即拜登仍在抗爭，大選變成了另一種形式的「三方亂鬥」。

共和黨方面，外界有聲音認為，川普簡直可以提前開香檳，但沈逸卻提醒，當川普和拜登對上時，將這場總統大選從「功能性選舉」變成「人設選舉」，但當對手不是拜登時，他就只剩下「天命之子」人設一個優勢，其餘的都是劣勢，他要如何調整自己的策略？

實際上，拜登退選後，78歲的川普正式成為美國史上最高齡的總統候選人。據《紐約時報》報導，賀錦麗的幕僚今日透露，如果她真的成為民主黨總統候選人，將在競選期間攻擊川普的年紀。

▼ 美國前總統川普20日出席造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國前總統川普20日出席造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

另外，沈逸指出，共和黨絕對不能忽視拜登的存在，或者當務之急是要徹底擺平拜登，因為無論如何，拜登身上還有一個身分就是美國現任總統，一旦他沒有選舉壓力，就算他在大政方針上失去影響力，但憑藉手上的資源和權力搞點小動作，配合民主黨推選出來的候選人陰共和黨一下，不僅是有能力而且很有可能。

「拜登的位置反而微妙了起來」，沈逸表示，如果共和黨搞不定拜登，後面的局勢就會對川普變成真正的「二打一」，即讓賀錦麗或其他年輕候選人衝在前面，拜登守在後方，並利用總統權力排兵布陣，可以說如果川普和共和黨從現在開始就準備「躺贏」，什麼都不做，「肯定會被玩死的。」

沈逸還指出，充滿戲劇性的2024美國總統選舉，外界只看到了一群精緻利己主義者的算計，老邁的拜登在他4年前決定參選時，就已經清楚自己的精力和體力是有問題的，但等到時間和資源差不多都耗盡，突然退出還推上一個賀錦麗，不就是心有不甘，想繼續操控局勢嗎？

沈逸表示，今天的美國政治早已「脫軌」，偏離了自己的傳統、制度和遊戲規則，「當我看今年的電影《美國內戰》時，會困惑於這個內戰到底是怎麼打起來的。這不，已經打起來了！」

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