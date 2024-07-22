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美媒封賀錦麗「民主黨最強人選」　民調表現較佳

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓21日專電

美國總統拜登放棄競選連任，呼籲支持副總統賀錦麗。媒體報導，賀錦麗的民調仍落後共和黨總統候選人川普，但差距比拜登小，在搖擺州、非白人族群、年輕、女性族群的民調表現比拜登好。

賀錦麗（Kamala Harris）獲得拜登（Joe Biden）支持後，表示將爭取提名。她被認為是最可能代表民主黨的人選，包括前總統柯林頓（Bill Clinton）及夫人希拉蕊（Hillary Clinton）等都表態支持。民主黨將於8月確定提名人選。

拜登宣布退選後，紐約時報報導，最近發布的民調顯示，拜登的民調平均落後川普（Donald Trump）約3個百分點，川普47%、拜登44%。若是川普對決賀錦麗，則是48%對46%，差距縮小至2個百分點。

報導說，在搖擺州賓州，賀錦麗落後1個百分點。同樣在搖擺州維吉尼亞州，拜登以極小的差距勝過川普，賀錦麗則勝過川普3個百分點。

紐時報導，拜登在2020年拿下賓州與維吉尼亞州。交叉分析顯示，拜登這回在非白人族裔、年輕、女性族群都流失選票，賀錦麗的民調在這些關鍵族群的表現都比拜登稍好。整體而言，賀錦麗的民調相較4月時大有起色。

新聞週刊（Newsweek）報導，拜登退出後，賀錦麗是民主黨最強的人選。

報導引述哥倫比亞廣播公司新聞網/輿觀（CBS News/YouGov）合作的民調顯示，川普在槍擊案後以52%支持度勝過拜登的47%，差距擴大到5個百分點。川普對賀錦麗則是51%與48%。民調樣本2247份，誤差正負2.7個百分點。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）在槍擊案後的民調顯示，川普與賀錦麗的支持度平手，都是44%。這份民調樣本數992，誤差正負3.3個百分點。

新聞週刊整理不同機構的民調結果，在媒體點名的其他可能人選中，加州州長紐松（Gavin Newsom）的民調勝過賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）及密西根州州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer），但紐松與川普的差距有8個百分點。

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的夫人蜜雪兒（Michelle Obama）在7月初由路透社/易普索做的民調中，是唯一打敗川普的民主黨人選，獲得50%的支持、川普39%。但關於蜜雪兒與川普的民調數據不夠多。

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