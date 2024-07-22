【廣編】義大利潮流新勢力「CRASH BAGGAGE x cama café」！聯手掀起夏日潮流風尚

▲由義大利知名設計團隊精心打造的CRASH LUNAR，再次推出全新Crash Lunar系列限量行李箱！

圖、文／CRASＨ BAGGAGE提供

義大利的潮流旅行先鋒CRASＨ BAGGAGE又帶來了高調消息！——慶祝全新 Lunar系列行李箱限量上市，於7月19日首度登陸CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青舉辦「CRASH into CAMA」！為現場掀起一場濃濃時尚風暴！Crash Lunar外觀靈感來自宇宙太空的絕美星辰，搭配獨家義大利製靜音輪以及品牌獨有的預撞凹痕、100%高品級PC材質，提供旅行者們一場高品質的宇宙靜音行李箱體驗！

CRASH into CAMA活動現場除了有CRASH BAGGAGE多款行李箱及包款展示，更有聯名「豆留義潮主題餐飲」提供選擇，購買就能獲得專屬貼紙以及活動抽獎券，參加Crash Lunar行李箱抽獎，從視覺、味覺到觸覺，聯手玩轉義大利風潮趣味！喜歡互動的你，也能來現場與Crash主題陳列區IG限動打卡拿限量小禮，找尋隱藏寶藏遊戲同樂！ 7//27即將來臨的還有萬眾期待的的夏日義潮派對，現場將有知名DJ放送音樂及互動小遊戲，參加就有機會獲得CRASH隨身包等風格獎品，快來豆留文青感受滿滿義式風情！

了解更多活動詳情歡迎前往活動頁：https://bmai.app/65nsgt