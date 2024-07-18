女遊客公然硬上酒神雕像！當街狂磨蹭愛撫　佛羅倫斯怒：終生禁入

▲義大利日前有一名女遊客對雕像上下其手後，公然做出性愛動作，引發當局不滿。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

義大利上周末有一名年輕女子在佛羅倫斯公然親吻酒神巴克斯（Bacchus）的雕像，還爬上雕像磨蹭、模擬性愛動作。輕浮的照片在網上瘋傳後，瞬間引發當地官員不滿。目前，佛羅倫斯市政府正在追查女子的身份，並將對她開罰，甚至可能終身禁止她進入佛羅倫斯。

據CNN報導，這座被女遊客「猥褻」的雕像，是16世紀雕塑家詹博洛尼亞（Giambologna）創作的酒神巴克斯雕像的複製品。這座雕像的原作目前藏於佛羅倫斯市中心的巴格羅博物館（Bargello Museum），而遭女遊客染指的複製品則矗立在老橋（Ponte Vecchio）附近街角。

佛羅倫斯市政府透露，當局暫時還未能確定女遊客的身份，但她在犯案當下「可能處於酒醉狀態」，而這名女子一旦被找到，將面臨巨額罰款，並可能被永久禁止進入佛羅倫斯。市長辦公室形容，這是一種「模仿性行為」，同時強調義大利法律明訂禁止以任何形式濫用文化遺產。

女遊客對雕像做出不雅行為的照片在網上傳開後，瞬間引發網友熱議。有網友對女子的行為表示憤怒，也有人以嘲諷娛樂的態度看待此事。不過，義大利當局對文化遺產保護的堅決態度讓他們對相關事件十分看重，而不守規矩的遊客也是長期以來不斷困擾著義大利當局的問題。

2022年，一名男子因駕駛瑪莎拉蒂在羅馬著名的西班牙台階上行駛而受到指控。同年，一群遊客因在威尼斯運河上衝浪而被罰款。此外，2023年有一群遊客在義大利北部一座別墅內推倒了珍貴雕像，還有一名遊客因破壞貴族廣場16世紀海王星噴泉的雕像而被拘留。