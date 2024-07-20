男拉行李箱街頭狂奔1km　台中警載他追公車「找回錢包」

記者鄧木卿／台中報導

24歲新竹人余姓男子到台中訪友，下公車後驚覺錢包掉在公車上，余男拉起行李箱就在街頭狂追1公里，雙腳當然追不上四輪，還好看見警車，員警好心載他續追，終於在4公里外攔截等停紅燈的公車，而錢包分文未少重回懷抱，讓余男鬆了一口氣。

▲▼男子拉行李箱在街頭狂奔1公里，台中警助他追公車找錢包。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第三分局正義派出所警員林家佑、警備隊副隊長簡國和，日前下午3點多在復興路巡邏時，發現余男在路旁邊揮手邊奔向警車，他氣喘吁吁、難掩心急地說「警察先生，我的錢包掉在公車上了！」當時員警無其他勤務，見他著急的模樣，立即請他上車，追趕早已遠去的公車。

原來家住新竹的余男到台中訪友，轉乘公車抵達台中火車站，一下公車就發現錢包遺落在車上，但公車早已駛離，他拖著行李箱沿路追趕，數度攔停計程車未果，眼見每每就差那麼一點，卻都眼睜睜看著公車跑掉，乾脆牙一咬，將拖慢自己速度的行李箱暫時丟在路旁，繼續奔跑2個路口，雖然沒追上公車卻遇見了警車。

員警載他續追，終於在4公里外攔到正在停等紅燈的公車，余男順利找回遺落的錢包，證件及6千多元分文未失，得知余男的友人就住在他剛才「遺棄」行李箱的不遠處，好人做到底，再載他返回拿取行李箱，讓余男十分感激。