影／幻象、F-16戰機、運輸機各基地起飛！　快速執行戰備轉場訓練

▲漢光演習第一天，執行戰備轉場訓練。（圖／軍聞社）



記者陶本和／台北報導

「漢光40號演習」實兵演練首日，空軍幻象、F-16等各型戰機、C130運輸機在清晨分別從各基地起飛，快速進行戰備轉場訓練，驗證戰力保存效能。

漢光40號演習22日登場，破曉時分，國防部發布「電光操演」，緊急召回官兵回營。接著，因各界皆有評估，中共解放軍倘若以武力犯台，勢必會先以飛彈襲擊台灣的關鍵基礎設施、重要軍事據點、機場跑道等，癱瘓國軍的作戰能力。所以，國軍歷年漢光演習，都以「戰力保存」科目拉開序幕。

▼漢光演習第一天，執行戰備轉場訓練。（圖／軍聞社）



在空軍方面，清晨時，地勤官兵就已經在跑道上進行跑滑道異物清除，確保戰機任務安全；隨後，任務機飛行員抵達各機堡，在機工長協助下，進行戰機、運輸機飛行前360檢查後依令起飛。

另外，海軍方面，海軍62部隊上午在受令之後，緊急出港實施海上機動，進行戰力保存，磐石軍艦出港之後，隨即轉往機動位置就位，展現艦隊快速反應，靈活應變的訓練成果。

國防部表示，戰力保存是後續戰力發揮之基礎，藉由演習驗證戰機戰備轉場及重要軍品物資前推預置、分區屯儲等後勤支援措施，確保國軍戰力完整與安全。

▼漢光演習第一天，執行戰備轉場訓練。（圖／軍聞社）