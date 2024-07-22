BLACKPINK鐵粉「一整櫃珍藏」被清空！女友回1句...他崩潰趕人

▲南韓天團BLACKPINK。（圖／翻攝自BLACKPINK官方IG）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友是南韓女團BLACKPINK的鐵粉，並將多年來的追星珍藏品都放在家中展示櫃內，怎料女友日前竟將櫃子清空，而理由和態度更讓他崩潰，氣得直接趕人。

網友日前在Dcard怒發文，「昨天下午，女友在我午休時，把我櫃子裡追星的珍藏全部丟了，包括親簽、票根、小卡、手燈，而且裡面有我最寶貝的2019年BLACKPINK台灣見面會每個成員都有親簽的海報。」

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眼看精心布置的展示櫃被清空，他急忙詢問對方；而女友則表示，因為強迫症發作，看到東西太多、太亂就受不了，才會把那些珍藏通通清掉。

聞言，原PO當場崩潰，氣得將女友趕出租屋處，「今天早上，她又回來按門鈴，說她有東西沒帶走。結果當我開門的時候，她卻衝進來抱住我，說以後不要再吵架，好像什麼事都沒發生過。」

對此，網友們紛紛回應，「分手+提告，基本的尊重人都不會，隨便丟別人的東西，到底是哪來沒教養的屁孩」、「把她的包和化妝品全丟了，再跟她說你強迫症發作，看她有什麼想法」、「分手。這我完全不行」、「覺得亂可以整理，為什麼一定要丟，根本故意的」、「不考慮分手嗎？」「親簽欸！這口氣你忍得下去？」