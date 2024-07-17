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吃生蠔染「海洋弧菌」！美YTR躺病床12天　醒來才知女友走了

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 勒布朗悲痛宣布女友死訊。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國知名YouTuber和女友食用生蠔後紛紛感到不適，未料感染一種罕見卻致命的創傷弧菌（Vibrio Vulnificus， 俗稱海洋弧菌），導致他在加護病房躺了8天，好不容易撿回一命，女友卻不幸身亡。

綜合《紐約郵報》等美媒，44歲網紅勒布朗（Billy LeBlanc）過去靠著和前妻及3個女兒經營YT頻道Bratayleys，分享家庭生活走紅，擁有逾700萬粉絲訂閱，2019年離婚後停更，2020年在個人YT頻道宣布和現任女友克拉克（Natalie Clark）交往，至今已逾4年。

勒布朗個人IG也有64萬人追蹤，14日無預警發文宣布克拉克的死訊，而他自己也「差點死掉」，住院12天才出院，克拉克卻沒能挺過來，令許多粉絲感到錯愕。

2天後他PO出影片說明，「我們吃了生蠔之後連續幾天都很不舒服」，原來他和克拉克雙雙感染罕見的創傷弧菌，導致勒布朗在加護病房躺了8天，住院整整12天，大部分時間意識都很模糊，但「我醒過來時她已經走了」。

創傷弧菌是一種棲息於海洋中的細菌，而蠔是濾食性動物，會吸收水中的微生物並吐出乾淨的海水，海洋弧菌卻也會累積在蠔的組織內。若吃下含有海洋弧菌的海鮮，常見症狀包括腹瀉與嘔吐，嚴重可能截肢，死亡率約20%。

勒布朗悲痛表示，「我會永遠記得我們總是一起迷路」，「我會永遠愛她、想念她」，「請保重並緊抱你愛的人，因為你永遠不知道會不會是最後一次」。

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