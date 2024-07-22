賴清德全代會上3目標　吳思瑤：合理且具高度

▲賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席賴清德勝選總統後首度主持全代會，會中用台語致詞，並喊出三大目標，包括「建立台灣主體性國家認同」，引發藍營質疑。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，語言就是大家選擇習慣的方式，而三大目標則是合理並具高度。

吳思瑤22日在《POP撞新聞》說，賴清德的談話全方位，從國家主體性破題，捍衛自由人權，也特別提到憲政體制，她倒訝異有人對總統用台語演說有意見，這沒必要，語言就是大家選擇習慣的方式。

吳思瑤表示，她昨天在現場，賴清德演說背後放很多民進黨建黨的經典畫面，她很感動，因為這麼多前輩為台灣創造捍衛民主自由的可能，現在卻又可能遇到用民主破壞民主的狀況，他們點點滴滴在心頭，要捍衛主權，且不只是國家主權，更重要是民主不容被打擊擊毀，藍白可能覺得刺耳，但一個總統說出這三大目標，她覺得非常合理正當，也具有高度。

賴清德全代會上喊出三大目標，首先，建立台灣主體性國家認同， 民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策；現在，民進黨的責任是，團結人民，反併吞，確保國家主權，要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。

賴清德表示，第二是深化民主憲政體制，過去，民主前輩的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主。現在的責任是維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。民主國家不會因為一個人，或者少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略，甚至不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才有可能失敗。賴清德也強調，將要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

最後，賴清德說，要保障自由人權，並要繼續推動司法改革，保護人民，讓人民有信心。