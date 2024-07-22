　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德全代會上3目標　吳思瑤：合理且具高度

▲▼總統賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

▲賴清德出席「民進黨全代會開幕式」。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨主席賴清德勝選總統後首度主持全代會，會中用台語致詞，並喊出三大目標，包括「建立台灣主體性國家認同」，引發藍營質疑。對此，民進黨團幹事長吳思瑤說，語言就是大家選擇習慣的方式，而三大目標則是合理並具高度。

吳思瑤22日在《POP撞新聞》說，賴清德的談話全方位，從國家主體性破題，捍衛自由人權，也特別提到憲政體制，她倒訝異有人對總統用台語演說有意見，這沒必要，語言就是大家選擇習慣的方式。

吳思瑤表示，她昨天在現場，賴清德演說背後放很多民進黨建黨的經典畫面，她很感動，因為這麼多前輩為台灣創造捍衛民主自由的可能，現在卻又可能遇到用民主破壞民主的狀況，他們點點滴滴在心頭，要捍衛主權，且不只是國家主權，更重要是民主不容被打擊擊毀，藍白可能覺得刺耳，但一個總統說出這三大目標，她覺得非常合理正當，也具有高度。

賴清德全代會上喊出三大目標，首先，建立台灣主體性國家認同， 民主前輩過去不惜流血，用生命揭穿「台灣是反攻大陸基地」的錯誤，確立台灣優先的國家政策；現在，民進黨的責任是，團結人民，反併吞，確保國家主權，要盡全力讓全國人民認識台灣自己的歷史文化，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同，讓國家認同，不再成為外部分化、內部對立的破口，而是團結國人的力量。 

賴清德表示，第二是深化民主憲政體制，過去，民主前輩的目標是突破戒嚴，推翻專制獨裁，爭取人民作主。現在的責任是維護權力分立的憲政體制，避免權力再度集中，危害民主，傷害人民的權利，要進一步發揮民主精神，鞏固民主憲政體制，因為「沒有建立憲法規範的權威與共識」，政黨政治不可能健全。民主國家不會因為一個人，或者少數人的衝動而失敗，而是在黨派惡鬥的過程中，長期忽略，甚至不接受憲政規範，民主慢慢被破壞，國家才有可能失敗。賴清德也強調，將要具體落實憲法「主權在民」的精神，繼續推動18歲公民權；以及持續反賄選、排除任何不公平選舉，確保主權在民。

最後，賴清德說，要保障自由人權，並要繼續推動司法改革，保護人民，讓人民有信心。

ET快訊
十盛推「熟成奶茶買1送1」！回應爭議：鮮奶+奶精更濃郁
拜登拋退選震撼彈　CNN主播鏡頭前激動哭了
快訊／卓榮泰宣布「軍公教加薪3%」　喊話企業老闆：幫員工加薪
拜登突退選！　邱毅揭：最後一根稻草是澤倫斯基打給川普
台中Lalaport驚爆偷拍！　3正義哥壓制抓人
快訊／台股大屠殺！重挫逾610點　雲豹能源逆勢連拉漲停
手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」　本人親上火線反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朝野衝突柯建銘太硬？　吳思瑤分析路線：這是團結的民進黨

卓榮泰宣布「軍公教加薪3%」　喊話國內企業老闆：幫員工加薪！

拜登突退選！　邱毅揭：最後一根稻草是澤倫斯基做了「這件事」

賴清德全代會上3目標　吳思瑤：合理且具高度

拜登選前四個月退選「似曾相似」　國民黨：符合政黨和國家利益

綠營全代會燦系反擊賴清德？　黃揚明：「這個人」刻意為之投廢票

漢光40演習今登場！共軍又來　派無人機「四面完整繞台」不留空隙

私幼性侵案幼兒園疑「借殼上市」　許淑華要北市府公布調查報告

漢光40演習明破曉「戰力保存」揭序幕　大量戰機轉往東部洞窟隱蔽

陳亭妃逆襲！脫離正國會　擁2席中執委、搶下1席中常委

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

中和20歲男殺母姊　被逮影片曝

朝野衝突柯建銘太硬？　吳思瑤分析路線：這是團結的民進黨

卓榮泰宣布「軍公教加薪3%」　喊話國內企業老闆：幫員工加薪！

拜登突退選！　邱毅揭：最後一根稻草是澤倫斯基做了「這件事」

賴清德全代會上3目標　吳思瑤：合理且具高度

拜登選前四個月退選「似曾相似」　國民黨：符合政黨和國家利益

綠營全代會燦系反擊賴清德？　黃揚明：「這個人」刻意為之投廢票

漢光40演習今登場！共軍又來　派無人機「四面完整繞台」不留空隙

私幼性侵案幼兒園疑「借殼上市」　許淑華要北市府公布調查報告

漢光40演習明破曉「戰力保存」揭序幕　大量戰機轉往東部洞窟隱蔽

陳亭妃逆襲！脫離正國會　擁2席中執委、搶下1席中常委

網看紀卜心手搖店「聲明文5字」怒了！轟：知法玩法　她親回應成分爭議

爆鄭文燦接受性招待！林國春挨告喊「借提當面對質」：證據明確

轉彎分心！金門男租車駛出路外　「90度慘翻」躺路中

大陸：中菲達成「臨時性安排」　推動南海局勢降溫

拜登宣布退出選戰　各國領袖回應一次看

遭過激黑粉長期攻擊...《冰菓》知名同人繪師移除推特全作品

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

女騎士遭逼車嚇到哭著報警　駕駛慘了！最高罰4萬1+吊照半年

走路姿勢太怪！女子腿綁「80支卡西歐手錶」畫面曝...想走私遭攔

醫師淪偷拍狼！同事、病患家屬全入鏡　東基回應了：已終止合約

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

政治熱門新聞

分析／新賴系過半卻遭陳亭妃單兵突圍　台南市長3選將都入列御前會

郭國文曬與賴清德、陳水扁合照！　大讚兩任「台南總統」齊聚一堂

卓榮泰宣布「軍公教加薪3%」　喊話國內企業老闆：幫員工加薪！

拜登突退選！　前立委揭：最後一根稻草是澤倫斯基做了「這件事」

陳亭妃逆襲！脫離正國會　擁2席中執委、搶下1席中常委

快訊／爆冷門！正國會「出槌」蓋成廢票僅守3席　陳亭妃突圍拿2席執委

竹北8天坑、偷工減料釀建物倒塌28人罹難　時力揭豐邑30年黑歷史

漢光40演習今登場！共軍又來　派無人機「四面完整繞台」不留空隙

私幼性侵案幼兒園疑「借殼上市」　許淑華要北市府公布調查報告

漢光40演習明破曉「戰力保存」揭序幕　大量戰機轉往東部洞窟隱蔽

馬英九遭獨派嗆臭要飯　馬辦斥1450是民主敗類、下三濫

快訊／中常委結果出爐！親賴系統成功過半　陳亭妃黑馬突圍

綠營全代會燦系反擊賴清德？　黃揚明：「這個人」刻意為之投廢票

揭蔡英文缺席綠營全代會因「4年前這段話」　黃揚明：她敢去嗎？

更多熱門

相關新聞

綠營全代會燦系反擊賴清德？　黃揚明：「這個人」刻意為之投廢票

綠營全代會燦系反擊賴清德？　黃揚明：「這個人」刻意為之投廢票

民進黨全國代表大會21日落幕，陳亭妃爆冷從派系突圍，一舉拿下中常委席次，而正國會及新潮流都因投票過程出現廢票失去席次。對此，媒體人黃揚明今（22日）表示，一張廢票成為關鍵轉折，若沒有「那個指印」，新潮流的林宜瑾將順利當選。他認為，這指印是「刻意為之」，目前民進黨內將這張選票推測為「燦系」的呂林小鳳所為。無論動機為何，這恐怕仍是賴清德所不樂見，會有什麼後續處理？值得觀察。

陳亭妃逆襲！脫離正國會　擁2席中執委、搶下1席中常委

陳亭妃逆襲！脫離正國會　擁2席中執委、搶下1席中常委

分析／新賴系過半卻遭陳亭妃單兵突圍　台南市長3選將都入列御前會

分析／新賴系過半卻遭陳亭妃單兵突圍　台南市長3選將都入列御前會

民進黨全代會落幕！親賴系擁過半常委　賴清德高呼團結下暗潮洶湧

民進黨全代會落幕！親賴系擁過半常委　賴清德高呼團結下暗潮洶湧

快訊／中常委結果出爐！親賴系統成功過半　陳亭妃黑馬突圍

快訊／中常委結果出爐！親賴系統成功過半　陳亭妃黑馬突圍

關鍵字：

民進黨

讀者迴響

熱門新聞

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

即／拜登宣布「放棄競選連任」

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

日估凱米登陸台灣　「強風驟雨加劇」暴風圈驚人

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面