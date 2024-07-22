點漢堡「竟夾標籤紙」！他吃到一半傻眼　南投麥當勞致歉曝原因

▲南投有民眾吃到夾雜標籤的勁辣雞腿堡。（圖／翻攝自臉書南投人聊天室2.0）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

近來台灣各地頻傳食安問題，日前有南投民眾用外送叫了麥當勞後，竟在勁辣雞腿堡內發現一張完整的食物標籤，令他傻眼不已，氣憤PO文怒轟「連鎖品牌不用把關的？」。南投縣衛生局至現場稽查後，業者也坦承在組裝食材時不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內。

賴姓民眾在臉書社團「南投人聊天室 2.0」PO文怒轟，20日晚間叫了麥當勞外送，卻在吃到一半的漢堡內發現不應該存在的法式香草蕈菇醬標籤，「請問一下現在食安事件是大爆發？麥當勞南崗店，勁辣雞腿堡裡面夾雜法式香草蕈菇醬的標籤，連鎖品牌不用把關的？」

噁心照片曝光後，也引來部分網友留言分享類似經驗，「我之前還有吃過沒熟的雞肉塊」、「剛才去南崗麥當勞買早餐滿福堡，吃了好幾口之後吃到硬硬的，拿出來一看是蛋殼」。

▲衛生局獲報派員前往現場稽查衛生環境。（圖／南投縣衛生局提供）



對此，南投縣衛生局回應，獲知此事後立即前往進行食品安全衛生之查核，逐項確認作業流程、作業場所、食材管理及人員衛生是否符合食品良好衛生規範準則。

衛生局指出，麥當勞業者已道歉說明事發原因，「針對本事件，經檢討確實為本店在食材組裝時，不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內，造成此疏失，深感抱歉，已加強員工教育訓練及相關製程品質衛生管理｣，衛生局亦要求業者落實製備餐食相關自主衛生管理，以防類似情事再發生，確保消費者食品衛生安全。

因近日天氣炎熱，食安事件頻傳，呼籲業者應依據食品安全衛生管理法第8條第 1 項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，若相關缺失事項，經命其限期改正，屆期不改正者，依同法第 44 條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。再次提醒食品業者應落實自主管理，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。