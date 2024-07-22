　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

點漢堡「竟夾標籤紙」！他吃到一半傻眼　南投麥當勞致歉曝原因

▲▼ 南投民眾吃到夾雜標籤的勁辣雞腿堡。（圖／翻攝自臉書南投人聊天室2.0）

▲南投有民眾吃到夾雜標籤的勁辣雞腿堡。（圖／翻攝自臉書南投人聊天室2.0）

記者高堂堯、黃資真／南投報導

近來台灣各地頻傳食安問題，日前有南投民眾用外送叫了麥當勞後，竟在勁辣雞腿堡內發現一張完整的食物標籤，令他傻眼不已，氣憤PO文怒轟「連鎖品牌不用把關的？」。南投縣衛生局至現場稽查後，業者也坦承在組裝食材時不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內。

賴姓民眾在臉書社團「南投人聊天室 2.0」PO文怒轟，20日晚間叫了麥當勞外送，卻在吃到一半的漢堡內發現不應該存在的法式香草蕈菇醬標籤，「請問一下現在食安事件是大爆發？麥當勞南崗店，勁辣雞腿堡裡面夾雜法式香草蕈菇醬的標籤，連鎖品牌不用把關的？」

噁心照片曝光後，也引來部分網友留言分享類似經驗，「我之前還有吃過沒熟的雞肉塊」、「剛才去南崗麥當勞買早餐滿福堡，吃了好幾口之後吃到硬硬的，拿出來一看是蛋殼」。

▲▼ 南投麥當勞爆出漢堡裡面夾有食品標籤，衛生局獲報派員前往稽查。（圖／南投縣衛生局提供）

▲衛生局獲報派員前往現場稽查衛生環境。（圖／南投縣衛生局提供）

對此，南投縣衛生局回應，獲知此事後立即前往進行食品安全衛生之查核，逐項確認作業流程、作業場所、食材管理及人員衛生是否符合食品良好衛生規範準則。

衛生局指出，麥當勞業者已道歉說明事發原因，「針對本事件，經檢討確實為本店在食材組裝時，不慎將外標籤貼紙滑脫在食材內，造成此疏失，深感抱歉，已加強員工教育訓練及相關製程品質衛生管理｣，衛生局亦要求業者落實製備餐食相關自主衛生管理，以防類似情事再發生，確保消費者食品衛生安全。

因近日天氣炎熱，食安事件頻傳，呼籲業者應依據食品安全衛生管理法第8條第 1 項規定，食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則，若相關缺失事項，經命其限期改正，屆期不改正者，依同法第 44 條處6萬元以上、2億元以下罰鍰。再次提醒食品業者應落實自主管理，民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。

ET快訊
當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起
快訊／收到「飛彈火箭攻擊」別慌！　萬安演習告警簡訊曝光
萬安演習登場！　賴清德：將同步發布「空中威脅告警」測試簡訊
凱米變胖「暴風圈周三上午觸陸」　風雨最強時間曝
拜登10大出糗瞬間！摔倒、叫錯人　直呼國防部長「那個黑人」
義大Outlet有蛇！　特價商品上蠕動　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國3竹山段自撞片！轎車「S型飄移」衝護欄　車頭爛毀釀2傷

基隆市社會處爆性騷！科長摸肩女社工還想私了　被調離現職

當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

快訊／板橋連棟鐵皮屋「1F全面燃燒」！濃煙直竄天際　警消搶救中

注意！中部萬安演習13:30登場　高鐵彰化站列「重點驗證區」

搶快左轉撞死行人「如電影仇殺情節」　女博士遭判1年2月

扯爆！彰化移工套「救急專用救生圈」下水捕魚　消防局回應了

正妹研究生想見男公關險花1萬7　詐團不演了...傳「血眼照」恐嚇

「大叔你插什麼隊」男超商暴走出拳揍國中生　免囚代價曝

義大Outlet有蛇！花車驚見「臭青母蠕動」　店員急甩特價鞋

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

國3竹山段自撞片！轎車「S型飄移」衝護欄　車頭爛毀釀2傷

基隆市社會處爆性騷！科長摸肩女社工還想私了　被調離現職

當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

快訊／板橋連棟鐵皮屋「1F全面燃燒」！濃煙直竄天際　警消搶救中

注意！中部萬安演習13:30登場　高鐵彰化站列「重點驗證區」

搶快左轉撞死行人「如電影仇殺情節」　女博士遭判1年2月

扯爆！彰化移工套「救急專用救生圈」下水捕魚　消防局回應了

正妹研究生想見男公關險花1萬7　詐團不演了...傳「血眼照」恐嚇

「大叔你插什麼隊」男超商暴走出拳揍國中生　免囚代價曝

義大Outlet有蛇！花車驚見「臭青母蠕動」　店員急甩特價鞋

國3竹山段自撞片！轎車「S型飄移」衝護欄　車頭爛毀釀2傷

才奪金曲歌王！　熱狗濕身突宣佈「有喜了」時間點曝光

基隆市社會處爆性騷！科長摸肩女社工還想私了　被調離現職

數學奧林匹亞揭曉　雄中、建中包辦6面獎牌「國際排名11」

曝「選美國男籃棄法國」主因　恩比德不怕被噓：我首選是喀麥隆

當眾扒童褲「大家一起笑他」！　幼兒園惡師趴地痛哭：對不起

當醫師「為了報仇」！陳志金：母親換心手術前猝逝　我充滿恨意

威力彩今罕見飆「雙億」　貳獎42連摃刷近10年新高

從川普遇刺到拜登退選　2024美國大選驚奇8天

拜登退選後「家人如釋重負」　外媒曝1經歷：讓他很痛苦

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

即／桃機旅客爆料「行李裝手榴彈」！航警到場逮人

好心收留成私密片女主角！2妹子洗澡被看光

新北幼兒園虐8童！3師「扒褲羞辱、倒吊撞頭」惡行曝光

醫師竟是偷拍狼！　醫院、捷運、賣場全下手

台中Lalaport驚爆偷拍　3正義哥壓制抓人

義大Outlet逛街遇到蛇！花車驚見「臭青母蠕動」

即／台中女社區5樓墜落！送醫搶救中

台東某溫泉飯店傳意外！男送醫不治

台中死亡車禍！26歲騎士撞半拖車倒地亡

8旬婦違規過馬路遭撞亡　騎士卸責未和解被訴

真理褲妹、絲襪女全入鏡　色醫偷拍手法曝

釣竿vs步槍！台南男垂釣遇阿兵哥包圍

嫩妹慘遭搭訕男性侵！內衣褲驗出DNA

中和20歲男失控「刀捅母姐」！　起因勸分不討喜女友

更多熱門

相關新聞

麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

珍珠奶茶真的變成冰炫風了！人氣速食品牌「麥當勞」宣布開賣全新夢幻冰品「珍珠奶茶冰炫風」，選用精品台茶18號揉合阿薩姆紅茶搭配濃郁奶香冰淇淋、香酥卡滋脆片，最後淋上Q彈茶香珍珠，罪惡爆表，7月24日起至9月3日限量開賣或售完為止。

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

小二女童遭侵犯　無照安親班狼師重判10年

小二女童遭侵犯　無照安親班狼師重判10年

手搖飲料店「安全帽放冰箱」稽查結果曝

手搖飲料店「安全帽放冰箱」稽查結果曝

年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

年輕女投資挨詐面交20萬　18歲車手搭高鐵前落網

關鍵字：

南投麥當勞勁辣雞腿堡標籤衛生局

讀者迴響

熱門新聞

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

胎兒染色體多個Y！網喊母湯：惡魔基因

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米逼近有望放颱風假？蔣回應了

手搖飲炎上！紀卜心被罵「難怪一堆錢出國」

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面