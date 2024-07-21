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社會 社會焦點 保障人權

「杯杯摸我」小二女童三度遭侵犯　無照安親班狼師重判10年

▲▼女童,少女。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲南投安親班狼師3度指侵小二女童，遭判10年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／南投報導

南投陳姓男子和妻子無照開立安親班，趁機對班上小二女童安安(化名)伸狼爪，3度摸胸、指侵安安，犯行曝光後，還想拿2萬元和安安母親私了，法庭上也堅不認罪。南投地院審理，依3個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處10年徒刑。可上訴。

判決指出，陳男在安親班擔任司機接送學生，並輔導學生數學課業。2020年間，陳男批改作業時，有其他小朋友坐他大腿上，安安見狀也要求坐陳男大腿，陳男便趁機拿書遮擋，對安安摸胸指侵。同年，陳男又趁接送安安回家時，再度撫摸、指侵坐在副駕駛座上的安安。

2022年元宵燈會期間，陳男開車載安親班學生參加燈會展場旁的活動，返家時車內只剩安安一人，陳男又再度指侵得逞。而後安安向學校老師表示「杯杯(陳男)摸我」，全案才曝光。

陳男雖在審理時否認犯行，不過法官檢視證據，陳男自承在2022年4月13日到安安家，返家後打電話給安安父母說要賠2萬元，表示「我只是弄她那個（觸摸安安下體）只是在周圍…」、「反正，做就是做了，我不會否認」、「她真的很可愛，又很會撒嬌…」、「我真的可以發誓我沒有給她破壞，就是只有跟她摸一下而已…你可以帶她去檢查」，又對妻子坦承有「揮(觸碰)」到安安的胸部。

法官認為，陳男所謂「破壞」，指的是未讓安安處女膜破裂，且安安證詞與母親發現她陰部發紅，以及驗傷診斷結果的傷勢都相合，判定陳男對安安摸胸、指侵3次，審酌陳男至今否認犯行、不見悔意，依3個對未滿14歲之女子犯強制性交罪，合併處10年徒刑。可上訴。

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