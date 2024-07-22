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麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐！有大薯、蛋捲冰淇淋買1送1

▲▼麥當勞大薯。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞全球版APP本周祭出最新7大優惠券。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥粉的小確幸來了！人氣速食品牌「麥當勞」APP最新限時優惠一次收，這周祭出「7大優惠券」，不僅有大薯、蛋捲冰淇淋買1送1，還有4塊麥克雞塊、薯餅免費送等好康，即日起限時7天開跑。

麥當勞即日起於全球版APP推出最新7大優惠券，有「單點蛋捲冰淇淋買1送1」，使用期限至7月24日；早餐限定「單點火腿蛋堡送薯餅」、「買超值全餐送小薯」，使用期限至7月28日；歡樂送限定「單點大薯買1送1」，使用期限至7月23日；還有「買超值全餐送4塊麥克雞塊」，使用期限為7月26日起至7月28日。

加碼領99元激省晚餐券，至7月26日前每日晚上5時至9時有「麥香魚+中薯+38元中飲」、「麥香雞+中薯+38元中飲」特價只要99元；提醒以上優惠券每券限兌換1次，且不適用於歡樂送、外送平台及部分門市。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里至7月31日前也祭出3大最新限時優惠。（圖／業者提供）

另外，全台133家「拿坡里披薩·炸雞」至7月31日前也有3大最新優惠等吃，包括「外帶／內用大披薩特價199元（原價369元）」，且開放口味任選，還有「外帶／內用5塊炸雞特價也199元（原價290元）」；期間再加碼只要名字對中「拿、坡、里」任1字，點購大披薩或5塊炸雞，憑身份證件即可用「1元」加購1.25L飲料1瓶。

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