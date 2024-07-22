甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

▲麥當勞宣布開賣「珍珠奶茶冰炫風」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

珍珠奶茶真的變成冰炫風了！人氣速食品牌「麥當勞」宣布開賣全新夢幻冰品「珍珠奶茶冰炫風」，選用精品台茶18號揉合阿薩姆紅茶搭配濃郁奶香冰淇淋、香酥卡滋脆片，最後淋上Q彈茶香珍珠，罪惡爆表，7月24日起至9月3日限量開賣或售完為止。

▲珍珠奶茶冰炫風裡頭還放了香酥卡滋脆片。

麥當勞今夏推出全新夢幻逸品「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶作為主調，搭配阿薩姆紅茶，再拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上Q彈茶香珍珠及香酥卡滋脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，7月24日起至9月3日限時42天開賣或售完為止。

▲必勝客近日推出2款日韓風比薩。

另，必勝客近日則推出2款全新日韓比薩，首推「韓式醬烤牛肉比薩」，是以經典韓式燒肉作為發想，使用特製韓式醬汁醃製牛肉搭配鮮脆韭菜，再加入高達起司、莫札瑞拉起司增添濃郁口感，最後淋上韓式靈魂洋釀醬，甜中帶微辣的口感讓人忍不住一口接一口。

▲炙燒明太子雞肉串比薩吃得到滿滿明太子醬。

還有「炙燒明太子雞肉串比薩」等吃，選用鮮嫩雞腿肉片搭配三色椒，並選用柴魚風味鰻魚底醬結合食材，再抹上濃郁海味的明太子醬， 經烤製後鹹香明太子與雞肉融合，還放了酥脆餅乾棒，大口咬下超滿足。

以上2款比薩即日起至8月26日限時開賣，原價790元，限時可享嚐鮮價399元，近半價優惠肯定要搶吃一波，各門市數量有限、售完為止。