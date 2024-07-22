　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

▲▼麥當勞推「珍珠奶茶冰炫風」。（圖／業者提供）

▲麥當勞宣布開賣「珍珠奶茶冰炫風」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

珍珠奶茶真的變成冰炫風了！人氣速食品牌「麥當勞」宣布開賣全新夢幻冰品「珍珠奶茶冰炫風」，選用精品台茶18號揉合阿薩姆紅茶搭配濃郁奶香冰淇淋、香酥卡滋脆片，最後淋上Q彈茶香珍珠，罪惡爆表，7月24日起至9月3日限量開賣或售完為止。

▲▼麥當勞推「珍珠奶茶冰炫風」。（圖／業者提供）

▲珍珠奶茶冰炫風裡頭還放了香酥卡滋脆片。

麥當勞今夏推出全新夢幻逸品「珍珠奶茶冰炫風」，嚴選擁有精品紅茶之稱的「台茶18號」紅玉紅茶作為主調，搭配阿薩姆紅茶，再拌入綿密奶香冰淇淋當中，最後放上Q彈茶香珍珠及香酥卡滋脆片，打造滿滿咀嚼口感，售價69元，7月24日起至9月3日限時42天開賣或售完為止。

▲▼必勝客推「韓式醬烤牛肉比薩」、「炙燒明太子雞肉串比薩」限時42天吃。（圖／業者提供）

▲必勝客近日推出2款日韓風比薩。

另，必勝客近日則推出2款全新日韓比薩，首推「韓式醬烤牛肉比薩」，是以經典韓式燒肉作為發想，使用特製韓式醬汁醃製牛肉搭配鮮脆韭菜，再加入高達起司、莫札瑞拉起司增添濃郁口感，最後淋上韓式靈魂洋釀醬，甜中帶微辣的口感讓人忍不住一口接一口。

▲▼必勝客推「韓式醬烤牛肉比薩」、「炙燒明太子雞肉串比薩」限時42天吃。（圖／業者提供）

▲炙燒明太子雞肉串比薩吃得到滿滿明太子醬。

還有「炙燒明太子雞肉串比薩」等吃，選用鮮嫩雞腿肉片搭配三色椒，並選用柴魚風味鰻魚底醬結合食材，再抹上濃郁海味的明太子醬， 經烤製後鹹香明太子與雞肉融合，還放了酥脆餅乾棒，大口咬下超滿足。

以上2款比薩即日起至8月26日限時開賣，原價790元，限時可享嚐鮮價399元，近半價優惠肯定要搶吃一波，各門市數量有限、售完為止。

【你可能也想看】

►拿坡里「披薩、炸雞下殺199元」只有2周！名字中1字加碼喝1元飲料
►戴資穎「最愛餐點」大公開！麥當勞推「球后餐」挺小戴　只賣42天
►全家最新7大甜品來了！必吃午茉綠脆皮泡芙、Kitkat巧克力冰沙

ET快訊
股匯雙殺！台股盤中重挫700點　台幣刷8年新低
凱米颱風逐漸壯大　鄭明典曬圖：有很好的增強空間
凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命　大台北泡水3
LIVE／凱米恐登陸！颱風假5大QA　紀卜心手搖飲炎上網轟知
快訊／桃機旅客稱「行李裝手榴彈」！航警到場逮人
北市周三、四放颱風假？　蔣萬安回應了
影片曝！8旬婦違規過馬路遭撞死　騎士未和解慘了
「史上最頂明星賽」手寫記錄！　網敲碗周邊：做成被單每晚都蓋

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看　經典雪碧思樂冰回歸

超夯送禮曝光！人氣茶飲推出5款「限定新包裝」網友大推必BUY

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

萬安演習登場！「2大外送平台」連4天暫停外送時段、縣市一次看

麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐！有大薯、蛋捲冰淇淋買1送1

第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

林俊傑是香菜Lover

17歲少年搶老人手機　逃逸3秒後遭公車撞死

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看　經典雪碧思樂冰回歸

超夯送禮曝光！人氣茶飲推出5款「限定新包裝」網友大推必BUY

甜點控快集合！麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

萬安演習登場！「2大外送平台」連4天暫停外送時段、縣市一次看

麥當勞本周限定「7大優惠券」出爐！有大薯、蛋捲冰淇淋買1送1

第九屆東森「健康長壽盃」麻將大賽　老中青暑假動手動腦同樂

直擊林靖恩公園「喝酒同混4男街友」！　半裸男調戲：晚上不能爬上來

股匯雙殺！指數盤中重挫700點　台幣貶1.42角刷8年新低

拜登退選留9600萬美元競選資金　賀錦麗未來有望接管

苗栗離奇死亡車禍！退警撞上遭輾斃浪浪自摔　頭胸重創不治

防狼師案再發生　蔣萬安曝3精進作法：接獲性平通報「即刻停職」

影／漢光啟動！海軍62部隊緊急出港　磐石軍艦戰力保存抵戰術位置

點漢堡「竟夾標籤紙」！他吃到一半傻眼　南投麥當勞致歉曝原因

凱米颱風逐漸壯大　鄭明典曬圖：有很好的增強空間

新北幼兒園虐8童！「扒褲羞辱、倒吊撞頭」劣行曝光　3惡師2罪移送

凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命　大台北泡水3天

消費熱門新聞

小7櫃檯買得到地方伴手禮掀討論

美式賣場汪汪隊尿布每片4.3元起

拿坡里披薩、炸雞下殺199元爽吃2周

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

萬安演習登場！2大外送平台連4天暫停外送時段、縣市一次看

可不可新聲明：女店員要付7位數賠償金

配合萬安演習　2大外送平台「暫停外送地區、時段」先看

《網路溫度計DailyView》票選最強父親節禮物！

麥當勞超夢幻「珍珠奶茶冰炫風」7／24開賣

美式賣場線上夯物6/28實體開賣

東森公益麻將大賽老中青暑假同樂

店員冰安全帽慘了　龜記曝最新處罰

響應2024巴黎奧運！7-11、全家優惠一次看

更多熱門

相關新聞

奶茶標示不清捲風波！十盛再發聲祭「熟成奶茶買1送1」

奶茶標示不清捲風波！十盛再發聲祭「熟成奶茶買1送1」

知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」聯手創立的手搖品牌「十盛SHISHENG」近日因「奶茶標示不清」引發軒然大波，21日首度曬出聲明強調「無違規」，但因沈默數天未出面回應導致事件愈演愈烈。對此，十盛今（22）日再度發聲，並宣布祭出限時1天「買1送1」優惠，7月23日限定開跑。

爸爸身分證對中「8520」1碼送烤扇貝

爸爸身分證對中「8520」1碼送烤扇貝

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

麥當勞本周限定7大優惠券出爐！

小樽必吃3間美食有新開生魚片聖代

小樽必吃3間美食有新開生魚片聖代

台北18家「新入選餐廳」一次看

台北18家「新入選餐廳」一次看

關鍵字：

美食情報美食雲麥當勞珍珠奶茶冰炫風必勝客

讀者迴響

熱門新聞

有機會颱風假？　「北北基桃宜」暴風圈侵襲率破8成

凱米登陸機率升！2地成風雨搖滾區

今年鬼月最衰3星座公開！

陸醫院院長偷吃嬌妻閨蜜！網見正臉照大歪樓

即／拜登宣布「放棄競選連任」

凱米不排除成強颱！明下半天「越晚雨越大」　暴風圈最近時間曝

凱米「10級風暴風圈」恐掃大台北桃宜　影響最劇時間曝

凱米路徑再往西修！擦過北部沿岸　8縣市暴風圈侵襲機率破9成

凱米「挑戰強颱」最快深夜海警　明加速北上！2天風雨最劇

覺得好累！他皮膚「詭冒1症狀」　醫一照驚罹肝癌

凱米估明發陸警「暴風圈掃半個台灣」　首當其衝地區曝

直擊籃籃收工「BMW停電視台門口等」

行動電源充電有禁區！台電：有3件事別做

有做就是奧客　他列11項超商NG行為

小吳、紀卜心手搖品牌出事卻裝傻刪IG留言

更多

最夯影音

更多

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐

小吳、紀卜心手搖店「被消基會點名」　她首回應鮮奶品牌！5月就認有含奶精

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面