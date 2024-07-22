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拜登退選　川普批不適任總統、共和黨議員籲下台

▲美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

▲美國總統拜登與前總統川普。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登今天宣布不再爭取連任，共和黨總統候選人川普快速透過社群網站發文，表示拜登不適合競選總統，自然也不適合擔任總統。眾議院議長強生等其他共和黨議員則說得更明，要拜登下台。

拜登（Joe Biden）美東時間下午於社群媒體X平台宣布不再爭取連任，將力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）出征。

川普（Donald Trump）於自創社群平台「真實社群」（TRUTH Social）表示：「奸詐拜登不適合競選總統，自然也不適合擔任總統，他從來都不適合」！他只是透過謊言、假新聞及「躲在地下室」才得以成為總統。

川普續批，拜登身邊的所有人，包括醫生及媒體，都知道他不適合當總統，他也確實不適合，「看看他現在對我們國家的所作所為」，數百萬人未經檢查及審核就跨越美國邊界，其中許多人來自監獄、精神病院，還有創紀錄數量的恐怖分子。

川普說，因為拜登當總統，「我們將承受巨大損失，但我們會很快彌補他造成的損害。讓美國再次偉大」！

共和黨議員連番公開呼籲拜登辭職。眾議院議長強生（Mike Johnson）推文寫道，「如果拜登不適合競選總統，那他也不適合擔任總統。他必須立即辭職」。

強生批賀錦麗沒比拜登好到哪去，指她一樣要承擔拜登政府的政策失敗，「作為第二號人物以及完全無能的邊境事務負責人，賀錦麗不僅在破壞美國主權、安全及繁榮方面樂此不疲，還是美國史上最大規模的政治掩蓋行動共犯」。

強生說，賀錦麗和其他人一樣，早就知道拜登無法勝任這個職位。

強生並對外喊話，強調不管白宮現在如何混亂，「我們在全球的對手都應該記住，美國國會、美國軍隊和美國人民已經做好充分準備並致力於捍衛我們在國內外的利益」。

紐約州眾議員史蒂芬尼克（Elise Stefanik）也推文說，「如果拜登無法競選連任，他就不能也不適合擔任美國總統。他必須立即辭職」。

南卡羅來納州聯邦眾議員梅斯（Nancy Mace）則寫道，「沒有打選戰的思維敏銳度或認知能力，但可以再擔任6個月的總統？他應該辭職」。

美國總統大選11月5日舉行，川普與39歲的副手范斯（J.D. Vance）將出戰民主黨候選人。

ET快訊
拜登宣布「放棄競選連任」

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