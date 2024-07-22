好市多推出求生「末日桶」　保存期限長達25年

▲美國知名量販店好市多（Costco）近日推出一款「緊急食物桶」成為網路話題。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

近年來，急端氣候帶來的各種天災，如高溫、洪水、冰雹、颱風等，讓全球民眾都為之所苦。美國知名量販店好市多（Costco）近日推出一款「緊急食物桶」，主打在各種極端狀況下，桶裡的各種乾燥脫水食品，都只需要幾分鐘的料理時間，就可以提供消費者一頓飽足的美餐；結合長達年的保存期限，讓這項產品一推出後就大受好評。

據《NBC》報導，這項目前在社群軟體上引起轟動的「緊急食物桶」，由一家名叫「準備就緒」（Readywise）的公司製造，該公司的核心理念就是為了因應各種極端的災難狀況，為消費者提供可以長期保存又只需要簡單烹飪的應急食物。

▲Readywise的產品包含了早餐、主餐、罐頭等各種品項，保存期限長達25年。（圖／翻攝Readywise官網）

因此，在這個被網友戲稱「毀滅日包」（doomsday kit）或「世界末日晚餐包」（apocalypse dinner kit）的產品中，包含了150份脫水食品，其中有80份主菜和配菜、30份早餐和40份飲料，只需加入水即可輕易料理，餐點選擇則包括照燒米飯、番茄羅勒湯、義大利麵、起司通心粉和蘋果肉桂麥片等。重要的是，這樣一份售價79.99美元（約新台幣2630元）的產品，保存期限竟然高達25年！

在該公司的產品介紹頁上，業者是如此介紹：「我們的緊急食品桶是應對任何緊急情況的主食。無論您是受到暴風雪、颶風或其他天氣緊急情況的影響，做好準備都是明智之舉。 這些美味的冷凍乾燥和脫水食品在幾分鐘內即可準備就緒。 它們還裝在可堆疊的桶中，並帶有易於拿取的手柄，因此易於存放和運輸。」

外媒還指出，光是2024年夏天的大型洪災，就造成美國中西部數個州的居民困守家中，或被迫遷離。颶風貝羅（Beryl）也造成德州休士頓居民一連數天無電可用、冰箱內的食物腐敗，因此消費者意識到，這類緊急食品的存在相當有其必要。

一名Instagram網紅兼烹飪書作者傑佛瑞艾斯納（Jeffrey Eisner）就拍片大力讚揚這項產品，說他以前從未見過這樣的東西。艾斯納說：「當世界面臨毀滅危機的時候，只要有Readywise跟他們的食品供應，世界就會萬事OK。」

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