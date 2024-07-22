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知名賣場「辦卡買保健品」最有感！美國No.1磷蝦油「單瓶現折210」抱5瓶現省1千

▲▼ 知名賣場,保健品,MegaRed,磷蝦油,Omega-3,促銷,特賣,折扣,好市多。（圖／資料照）

▲嚴選知名品牌又提供消費者超值優惠的知名大賣場，7/22(一)至8/1(四)推出「MegaRed 2.5倍純淨磷蝦油Omega-3軟膠囊」限時優惠活動。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

每次到了知名賣場，人人鎖定的品項都不一樣！老饕熱愛熟食零食，看到經典或新上市的小吃美食就往購物車搬，不過除了特色美食，也有重視健康的網友大讚，「為了保健品和促銷活動，年年續卡都超值得！」

「新陳代謝隨年紀增長而變化」、「三餐、宵夜、點心都靠外賣超方便」、「Netflix追劇一不小心就看到凌晨」、「工作太忙常常一天喝不到一杯水」，這些都是許多台灣民眾困擾的問題，隨著國人保養觀念越來越成熟，選擇保健食品保養是許多人維持健康的方式。

保健品選擇值得信賴的品牌非常重要，知名大賣場是許多民眾的首選，嚴選知名品牌又提供消費者超值優惠！像是7/22(一)至8/1(四)就有美國醫生推薦No.1的「MegaRed 2.5倍純淨磷蝦油Omega-3軟膠囊」(註1)下半年唯一一檔的限時優惠活動，單瓶折扣210元，比上半年的促銷優惠還要便宜！讓關注賣場優惠的社團都超驚喜，直呼是「沒被通膨吃掉的小確幸！」

MegaRed純淨磷蝦油是台灣銷售No.1(註2)品牌，無腥味，一顆含有蝦紅素、磷脂質、DHA、EPA，4合1幫助補足人體無法自行合成的關鍵營養DHA+EPA。磷脂質型態Omega-3跟人體更契合好吸收，不論上班族、銀髮族、追劇族都很需要，畢竟現代人生活壓力大，忙碌但又想要維持健康、隨時散發自信有朝氣的氣場，攝取關鍵營養就很重要。美國協會因此建議，民眾每天要攝取的營養素還包括DHA和Omega-3脂肪酸，可幫助維持好氣色與體內代謝保健。

▲▼ 知名賣場,保健品,MegaRed,磷蝦油,Omega-3,促銷,特賣,折扣,好市多。（圖／資料照）

持續在知名賣場累積超高買氣的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」，來自超過85年歷史的美國大廠Schiff，不單是美國市場銷售第一名、榮登美國專業權威醫生推薦No.1(註3)的地位。「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」特別選用純淨、少重金屬汙染殘留的南極磷蝦，以遵照科學的方法捕撈，並獲得非營利國際環保組織的認可，以及第三方公正機構嚴謹審核的認證標章(註4)，讓重視永續生態的食用者，也能安心追求健康營養。

▲▼ 知名賣場,保健品,MegaRed,磷蝦油,Omega-3,促銷,特賣,折扣,好市多。（圖／資料照）

想要延續上半年的精力與表現，就不能錯過恐怕是今年最後一波優惠的「MegaRed精萃磷蝦油Omega-3軟膠囊」限時折扣！7/22(一)至8/1(四)只在美式賣場推出一瓶現折210元的活動，幫自己入手下半年的量還不夠，更要幫家人、另一半都囤起來，因為抱走5瓶就現省一張藍色小朋友！這則好消息也已經在社團蔓延開來，成員都祈禱能買到想要的份量，可別開賣當天就搶到缺貨。

註1: 2.5倍：與MegaRed南極磷蝦油300mg(食品)相比，本產品磷蝦油含量多出2.5倍；指使用來自南大洋海域捕撈的磷蝦，且沒有多餘添加氯化鈉、酵母、麩質及乳類
註2: 「本公司所為之計算，係根據引客數據Invos Data零售資料分析資料庫於2023年1月1日至2023年12月31日之磷蝦油在台灣地區累計銷售額結果，而MegaRed磷蝦油於同期間內之銷售額佔比領先其他同業。(著作權© 2024，引客數據Invos Data)」。
註3: IQVIA Pro Voice survey, Dec 2023 - Jan 2024
註4: 本產品來源的漁場是經過MSC標準獨立認證的管理良好且永續的漁場www.msc.org

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知名賣場保健品MegaRed磷蝦油Omega-3促銷特賣折扣好市多

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