新北三峽飆39.6度　18縣市進烤箱亮「高溫燈號」

▲天氣依舊炎熱，大台北、中南部局部地區易出現37度以上高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

夏日炎炎，中央氣象署今（21日）下午2時26分針對18縣市發布高溫資訊，台東縣可能連續出現38度極端高溫；據氣象署觀測資料顯示，今下午1時40分，新北市三峽測站出現39.6度，是今日目前排名最高溫。

氣象署指出，今日台東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有38度溫出現機率；台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

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桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市則為黃色燈號，請注意。氣象署預報員朱美霖說，今日各地大致多雲到晴、高溫炎熱的型態，各地高溫普遍為33至36度，大台北及中南部易出現局部37度以上。

▲高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署觀測資料指出，新北市三峽今下午1時40分出現39.6度高溫，其次為台東縣長濱鄉石寧山測站，高溫也達到39度，屏東縣車城測站也有38.3度高溫。

氣象署提醒避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

高溫資訊(紅色)

＊高溫紅色燈號：台東縣

＊高溫橙色38燈號：新北市、屏東縣、花蓮縣

＊高溫橙色36燈號：台北市、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣

＊高溫黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、嘉義市