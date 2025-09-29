秋老虎發威！大台北開工飆36度　花蓮光復午後可能雷陣雨

▲連假後開工，大台北局部高溫可能達36度以上。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

中央氣象署預報，這週台灣天氣持續偏熱，未來幾天在太平洋高壓影響下，各地大多為晴到多雲，高溫上看36度，午後則需留意局部短暫雷陣雨。需注意的是，近期災情嚴重的花蓮縣光復鄉，山區午後可能有雷陣雨，3日、4日兩天全天有局部短暫陣雨，直到5日、6日才會轉晴。

氣象署表示，9月30日至10月2日各地白天多為晴朗炎熱天氣，但西半部30日清晨不排除出現零星短暫陣雨，且午後南部地區及其他山區容易有短暫雷陣雨，中南部山區也有局部大雨機率，提醒午後外出留意天氣變化並攜帶雨具備用。澎湖、金門、馬祖等離島則均以晴到多雲為主。

溫度方面，9月30日各地高溫普遍落在31至36度，部分地區甚至更高，大台北有局部出現36度以上高溫的可能，各地低溫則約25至27度，離島部分約26至32度。整體而言，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

為此，氣象署特別對台北市、新北市發出「橙色燈號」（連續3日36度以上），提醒9月30日天氣晴朗炎熱，有連續出現36度高溫的機率，應避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

▲台北市、新北市30日白天「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率。（圖／氣象署）

10月3日至10月4日，受到南方雲系影響，水氣略增，花東地區與恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為晴到多雲，午後南部與山區仍有短暫雷陣雨機率。10月5日至10月6日，水氣逐漸減少，各地大致為多雲到晴，僅恆春半島可能有短暫降雨，中南部及山區午後仍有雷陣雨。

至於花蓮縣光復鄉，9月30日至10月2日當地多雲到晴，氣溫33至34度，紫外線強烈，山區午後可能有雷陣雨，平地上午降雨機率約 20～30％，下午升高至 30～40％。

10月3日至10月4日，花蓮縣光復鄉整天都可能有局部短暫陣雨；10月5日至10月6日天氣逐漸穩定轉晴，但午後仍有雷雨發生機率。雖無大範圍強降雨訊號，但午後降雨仍須留意溪流水位變化，遠離河岸區域，確保安全。

▼秋老虎現蹤，未來一週天氣。點圖可放大。（圖／氣象署）