明天西半部清晨留意零星雨　午後2地水氣增

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天為教師節連假後的開工日，各地晴到多雲，清晨西半部有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區要留意短暫雷陣雨。周五、周六南方雲系影響，花東及恆春半島水氣較多。中秋連假後，菲律賓東方海面也不排除有熱帶擾動發展。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天到周四各地晴到多雲，午後南部地區及其他山區有短暫雷陣雨，中南部山區要留意局部大雨，另外，明天清晨海陸風輻合，西半部有零星短暫陣雨。

他指出，周五、周六南方雲系影響，花東及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周日至周一水氣減少，各地多雲到晴，恆春半島有局部短暫雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

張竣堯表示，目前菲律賓東方至南海仍是大低壓區，有熱帶擾動發展機率，但台灣未來一周還是太平洋高壓影響，熱帶擾動直接影響台灣的機率較低，中秋連假後則要留意熱帶擾動發展，也不排除影響台灣，甚至增強為熱帶性低氣壓或颱風，路徑及強度都還要觀察。

張竣堯指出，一般颱風季主要在7月至9月，但過去經驗來看，10月至11月也都還有颱風生成機會，像是去年10月就有颱風影響台灣。

溫度方面，他表示，未來一周高溫顯著，各地普遍32至34度，大台北地區及中南部近山區有35至36度機率，預計到10月上旬仍較炎熱。